'Irmão do Jorel' comemora 10 anos de tempero latino com 6ª temporada e mais

"Irmão do Jorel" vai comemorar dez anos em grande estilo. Neste sábado (7), na CCXP, os criadores anunciaram uma série de novidades que marcam o aniversário do desenho animado, incluindo a confirmação da sexta temporada e o lançamento de três livros.

Em entrevista a Splash, o criador Juliano Enrico e o produtor Zé Brandão avaliam os primeiros dez anos da produção e contam o que mais vem por aí. Fafá de Belém, que faz participação especial em um dos novos episódios, também fala com exclusividade sobre sua aparição no desenho.

"Irmão do Jorel" ganhará três livros: um sobre o pudim da Vovó Juju, um livro de receitas da Vovó Juju e um livro com Steve Magal como protagonista. Em formato mangá, "Irmão do Jorel e a Saga do Pudim" retratará a busca pelo gostinho do pudim da Vovó Juju após alienígenas sugarem todos os sabores do planeta a mando da Shostners and Shostners.

"Steve Magal Contra o Aquecimento Global Brutal" vai trazer o personagem tentando impedir o apocalipse durante a gravação de um filme sobre o fim do mundo. "O Inevitável Livro de Receitas de Abacate da Vovó Juju" vai contar, claro, com receitas com abacate e pequenos contos de como a Vovó criou seus famosos pratos.

A sexta temporada do desenho está confirmada e contará com um episódio especial sobre o casamento da Vovó Juju. A história é inspirada na avó de Juliano Enrico, que casou de novo já idosa. Brandão conta que o desenho vai mostrar possíveis pretendentes da vovó ao longo da sexta temporada, mas o "escolhido" só será revelado mesmo no especial.

Eu estou bem empolgado porque é uma história que quero contar há muito tempo. A minha avó realmente casou de novo bem vovó. Tem um VHS lá em casa escrito: 'o casamento da vovó'. [...] O universo da Vovó Juju é muito rico, o mundo dos idosos com todos os conflitos que existem. É um lugar muito fértil para piadas e para novas emoções. Juliano Enrico

Artes dos novos livros de "Irmão do Jorel", anunciados na CCXP Imagem: Divulgação

Enrico comemora o sucesso e a longevidade de uma criação tão brasileira e com "tempero latino". "'Irmão do Jorel' é uma série feita para o público brasileiro e é muito legal o impacto cultural que isso tem na vida das pessoas. São muitos personagens que estão presentes nas vidas das pessoas, mas é muito legal ver o potencial que isso tem lá fora também, pensando que a gente vê coisas meio parecidas, desenhos, filmes, usando a mesma linguagem", avalia Enrico.

Todo esse contexto da TV brasileira, da política, o contexto histórico de alguns personagens, tudo isso é muito rico e muito pouco explorado também, não só na animação brasileira, mas em tudo. O Brasil tem um potencial tão grande para contar e inventar histórias, e é muito legal ter a chance de fazer isso com 'Irmão do Jorel', que é uma história para toda a família. Juliano Enrico

Para Brandão, os elementos culturais brasileiros são o grande trunfo da atração. "Quando eu era criança, ficava procurando a cabine do Super-Homem nas ruas, a lata de lixo do Manda-Chuva. Eu não sabia que aquelas séries, aqueles filmes, se passavam em outro país. O brasileirinho, quando assiste a 'Irmão do Jorel', não tem essa questão. Os objetos, a cultura, o jeito de os personagens falarem, as piadas, as referências são muito brasileiras. Eu, criança, assistindo a 'Irmão do Jorel', estaria muito bem ambientado."

De tão brasileira, ao longo das temporadas, "Jorel" não se esquivou de abordar temas como a ditadura e a redemocratização. "Quando pegamos elementos das nossas memórias, estamos falando de coisas íntimas, manias de parentes, coisas engraçadas que alguém lembra que a vó fez. [...] Dentro desse contexto, às vezes podemos fazer referência a uma época do Brasil, e isso enriquece e cria possibilidades de piadas", diz Enrico.

A gente se alimenta de tudo que faz parte das nossas vidas como brasileiros. Dentro de tantos episódios, a gente tem espaço para comentar sobre tudo. Essa questão da redemocratização fez parte de um histórico. Foi natural que tivesse entrado ali. Não foi uma questão panfletária ou de algum engajamento propositivo. Faz parte da nossa história, faz parte da história do Brasil. Zé Brandão

A dupla também celebra o potencial da animação de unir famílias. "Hoje, cada um tem a sua própria tela. A gente sente falta desses momentos, como no cinema, de assistir [a produções] juntos. 'Irmão do Jorel' proporciona isso de as pessoas assistirem juntas e gostarem de assistir juntas", diz Brandão.

Juliano Enrico destaca também a "união brasileira" que se dá nos bastidores. "Não nos contentamos e buscamos o tempo todo muito mais essa diversidade, não só na equipe, mas nas histórias. Buscamos ainda mais novos personagens com sotaques diferentes de vários lugares do Brasil. Trabalhamos unindo o Brasil na frente e atrás das cortinas."

Fafá de Belém é uma das convidadas da 5ª temporada

A cantora interpretará a fada Fafadi, que ajudará o irmão do Jorel a superar a perda de seu cachorrinho. Ela é uma grande amiga da Vovó Juju que mora na Amazônia, e ajudará o menino a atravessar esse momento que permeou a primeira leva de episódios da quinta temporada.

Adoro quando me chamam para falar para a criança sobre Amazônia, é a coroação de 50 anos de carreira, de legitimidade do tema, de legitimidade da credibilidade. [...] 'Irmão do Jorel' é muito interessante, porque trata a criança como criança, sem idiotizar. Isso é maravilhoso. Fafá de Belém

Ela celebra a abordagem de um tema complexo, como a morte. "Com a criança, com a sutileza, precisamos trabalhar os medos dela, encorajá-la, abraçá-la, não isolá-la da realidade. Isso é muito interessante."

Fafá também elogia a brasilidade da produção. "São histórias normais, de pessoas normais, de amigos normais, que não são os mais lindos do mundo. Não tem Barbie. E traz elementos brasileiros. A Vovó Juju é fabulosa, não é uma vovó limpada, aspirada e costurada. É uma vovó. Isso é muito saudável."