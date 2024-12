Casamento na CCXP 24: casais experimentam celebração e juram games eternos

Uma das atrações mais esperadas no palco Magic da CCXP são os "Casamentos Épicos". As celebrações não têm valor real, mas pode os participantes consideram como uma "preparação" para os casamentos reais.

O que aconteceu

Natália Assunção, 35, Rodrigo Gouveia, 33, turismólogos, toparam a brincadeira para esquecerem a frustração do casamento da realidade. Eles casaram durante a pandemia, mas devido ao lockdown, a família não pode ir ao evento e o casal não teve lua de mel. "Para compensar, agora a gente vai casar de novo sempre que der", conta Natália. No "ritual de casamento mágico", os dois prometeram passar a "eternidade jogando e falando sobre games."

Alice Oliveira, 27, advogada, e Patricio Guerra, 28, barbeiro, namoraram há 12 anos e usaram a oportunidade na CCXP 24 para experienciar um casamento. "Vai acontecer ainda, mas enquanto isso, daremos início aos trabalhos aqui no evento", diz Oliveira, que veio de Alagoas para o evento.

Alice Oliveira e Patricio Guerra Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Gisele e Lucas têm 24 anos, e estão juntos há 8 anos e, recentemente, ficaram noivos e vão casar no verão. Eles disseram que o "casamento épico" da CCXP será o primeiro teste. "O nosso amor é muito otaku", conta Lucas.

Quem apresenta pequena encenação é a rainha Valen, uma aprendiz de bruxa que quer dominar a "magia do amor" com um ritual para unir os geeks apaixonados.

Casal aproveitou a CCXP 24 para experienciar o matrimônio de uma forma mágica Imagem: Alexandre de Melo/UOL

Como participar

As filas para inscrições presenciais acontecem de quinta e sábado, às 14h e às 17h, domingo, às 15h e às 18h. Para os pombinhos que quiserem participar da "brincadeira amorosa", os casamentos serão celebrados até domingo (8) na feira.

Para participar, basta falar com alguém da equipe da CCXP 24 no púlpito em frente à igreja do Magic Market. Vagas limitadas.