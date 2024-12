Caco Ciocler se forma em biologia aos 53 anos

Caco Ciocler se formou em biologia aos 53 anos de idade. O ator compartilhou a notícia em suas redes sociais na terça-feira, 3. Para celebrar a conquista, ele publicou fotos com o diploma e ao lado da família. Confira aqui

"30 anos depois, formado", escreveu na legenda. Nos comentários, amigos, fãs e seguidores o parabenizaram.

"Ah, que legal, amado! Parabéns! Que o universo te mantenha sempre curioso e entusiasmado", escreveu Guilherme Weber. "Que beleza de vida", comentou Carolina Dieckmann. "Parabéns! Que venha muitas colações na sua jornada", disse.

O ator é pai de Bruno, fruto de seu relacionamento com Lavínia Lorenzon. Em 2018, ele se tornou avô quando Elis, filha de Bruno, nasceu. Ele é casado com a psicóloga Paula Cesari, com quem mantém um relacionamento desde 2019, desde março.