Tiago Iorc e Duda Rodrigues terminam namoro após 5 anos juntos

Tiago Iorc e Duda Rodrigues não formam mais um casal, após 5 anos de namoro.

O que aconteceu

A astróloga disse ter sido procurado por um portal de fofocas, questionada sobre o possível término. Apesar de usar sua rede social para o trabalho, ela se sentiu à vontade para confirmar o fim do relacionamento.

Eu estou bem. Mesmo. Nos últimos tempos, terminei um relacionamento. Me mudei de casa. Muita coisa mudou aqui dentro. E tem sido bom. Sinto minhas escolhas cada vez mais alinhadas com os valores que considero essenciais na minha vida. E também me sinto cada vez mais cercada por pessoas alinhadas com esses valores e fiéis a elas mesmas. Duda Rodrigues

Duda disse entender os curiosos. "Só posso desejar que vocês estejam ainda mais curiosos pela vida de vocês. Tenho certeza que isso trará mais benefícios. E sei que a vida de vocês - assim como a minha - está passando", alfinetou.

Os dois estavam juntos desde 2019, e passaram a dividir o teto na pandemia. Com Tiago, Duda compôs "Tudo que a Fé Pode Tocar", que ganhou o prêmio de Melhor Canção em Língua Portuguesa do Grammy Latino no ano passado.