'Vontade de chamar Fernanda de mamãe': filha de Rubens Paiva reage a filme

Vera Paiva, 71, participou do Altas Horas (Globo) no sábado (23) e comentou a estreia e sucesso do filme "Ainda Estou Aqui", dirigido por Walter Salles.

O que aconteceu

Vera é a primogênita de Eunice e Rubens Paiva. Ela é professora titular da USP, onde trabalha desde 1987. Formou-se em psicologia na mesma universidade a atua no Departamento de Psicologia Social do Instituto de Psicologia.

No Altas Horas, Vera falou sobre a complexidade de assistir a vida de sua família nos cinemas: "É difícil, porque é a imagem do meu irmão, Marcelo [Rubens Paiva]... Claro, somos nós, mas na perspectiva dele."

É uma surpresa a gente ter a vida assim pública, particularmente nesse momento histórico. Vera Paiva

Ela ainda elogiou a direção do filme e o elenco, que inclui Fernanda Torres como intérprete de sua mãe: "Eu sempre falo que tenho vontade de chamar a Fernanda de mamãe, porque ela realmente encarnou total."

No longa, Vera é interpretada por Valentina Herszage: "Me senti bem retratada."

"Ainda Estou Aqui" está confirmado como um dos elegíveis para a categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. A produção é considerada uma das favoritas para a disputa.

O filme já ultrapassou a marca de um milhão de espectadores nos cinemas e arrecadou mais de R$ 23,5 milhões em bilheteria. O longa chega aos cinemas dos Estados Unidos para sessões em Nova York e Los Angeles em janeiro de 2025 — a exibição será ampliada para todo o país em fevereiro.

"Ainda Estou Aqui" conta a história de Eunice Paiva, que se torna uma ativista dos direitos humanos após o desaparecimento do marido, Rubens Paiva, durante a ditadura militar. O filme é baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, lançado em 2015.