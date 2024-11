Wanessa diz que 'teve força para não cair' após o BBB: 'Não me arrependo'

Wanessa, 41, se enxerga uma pessoa mais imponente após passagem pelo BBB 24 (Globo). A cantora diz que a experiência no reality show a fez tocar em pontos de dor e insegurança, mas crê que o aprendizado após o cancelamento pós-expulsão a deixou muito mais "forte como pessoa, mulher e mãe".

Foi uma experiência de que não me arrependo. Faria de novo? Não, mas eu aprendi muita coisa. Me fortaleci e saio muito mais corajosa, muito mais segura de quem eu sou e fortalecida com as pessoas que merecem estar na minha vida hoje. Entendendo quem tá comigo há muito tempo e tenho muita gratidão pelas pessoas que me amam, gostam de mim, que me conhecem. Então, foi muito incrível.

Wanessa, em entrevista coletiva antes de show no Navio do Zezé

"Olhei pra mim com orgulho"

Filha de Zezé Di Camargo acabou expulsa do Big Brother Brasil após uma acusação de agressão ser acatada pela direção do programa. A saída abrupta do confinamento, no entanto, não trouxe consequência negativo para carreira, segundo a artista. "Não consigo separar minha carreira do pessoal, porque está minha alma, sou eu. Sempre olho como sai e no começo falei 'não é possível o que estou vivendo'. Depois, aprendi uma coisa que é muito séria: quando você confia que as coisas sempre são pro bem, pra você evoluir, o tempo te mostra".

Wanessa fez show especial no Cruzeiro de Zezé Di Camargo Imagem: Lucas Ramos / Brazil News

No começo, tudo parecia horrível, mas depois sai fortalecida e entendi o porquê vivi aquilo. A Wanessa que entrou ali chorou na primeira semana por achar que não merecia estar lá. Me achava muito insegura. Sempre me coloquei num lugar de não tenho força.

Paciência adquirida em virtude da vida exposta como filha de artista foi crucial para não se perder após o reality show. "É uma exposição diferente. Já passei por momentos bem difíceis. Quando fui nas páginas amarelas, na separação dos meus pais, a minha separação. Mas tem o lado bom que é o carinho das pessoas, que é você fazer o trabalho que ama. É um caminho que precisa ter muita paciência e maturidade."

Artista detalha que a distância dos filhos foi o maior desafio no confinamento. "Pra mim, que sou mãe de dois meninos, foi a parte mais difícil. Não faria de novo. Ficar longe dos meus filhos é um aprendizado que não quero mais. Isso mexeu muito mais comigo do que imaginava, não dá pra explicar".

Parece que você está num outro planeta. Você vê as pessoas te julgando por uma edição ou fake news. Tem que confiar muito que o tempo é o senhor da razão. As coisas se ajeitam.

Wanessa se diz ciente dos erros e acertos no Big Brother e se sente orgulhosa de como enfrentou o cancelamento após participação. "Depois que saí e vivi aquilo tudo, olhei pra mim com orgulho e a primeira coisa que meu filho disse foi: 'tenho orgulho. Você é muito corajosa'. Percebi que fui corajosa e tive força interna pra não cair. Foi olhando pros meus filhos que falei: 'tudo é tão pequeno perto do que importa na vida da gente'. Percebi o quanto sou amada".

Foi uma decepção ver o que pessoas que me conhecem há 24 anos fizeram, mas tive tanta afirmação, gente legal, gente que estava no meu telefone falando "a gente te conhece e sabe o que aconteceu". Fez bem pra minha vida, pra minha carreira, pro meu ser. Sai muito mais forte. Hoje, pra me derrubar, meu amor. José e João são os únicos [que importam] e o resto manda que vou enfrentar.

Além de curtir os filhos e o namorado Dado Dolabella, Wanessa projeta um 2025 de celebração dos 25 anos da carreira artística. "Ano que vem são 25 anos de carreira e vou fazer uma comemoração depois de todas essas histórias, porque sou uma pessoa que gosta de desafios. Adoro coisas novas e acho que foi pra sair de um lugar de insegurança. Acho que esse ano consegui curar que anos de terapia não conseguiu. Entender a força que eu tenho."

*O repórter viajou ao evento a convite da organização