John Stamos se explica após usar 'falsa careca' em apoio a amigo com câncer

John Stamos rebateu as críticas que recebeu por usar uma falsa careca em demonstração de apoio a Dave Coulier, que está em tratamento contra câncer.

O que aconteceu

Stamos classificou o episódio como "embaraçoso" e disse estar "chocado" com as críticas. "Estou envergonhado por pessoas que perdem tempo com isso", declarou o artista em declarações ao site TMZ.

O ator demonstrou revolta com as críticas e afirmou que as pessoas deveriam focar na própria saúde, em vez de detoná-lo pela careca falsa. "Os críticos deveriam ligar para seus médicos e marcarem consulta em vez de ficarem fazendo vídeos bobos ou comentários negativos".

Para Stamos, a "mensagem principal" que Dave quis passar para os fãs é a da prevenção e do autocuidado. Ainda, ele afirmou que sua intenção "foi de animar um amigo", enquanto passaram "um dia incrível juntos", se divertiram, assistiram a filmes e contaram histórias um para o outro.

Entenda

Recentemente, Coulier divulgou que está em tratamento contra um linfoma não-Hodgkin em estágio 3. A doença, um câncer no sangue, veio à tona enquanto o ator se tratava de uma grave infecção respiratória.

John Stamos e Dave Coulier contracenaram juntos no seriado "Três é Demais". Em apoio a Coulier, Stamos postou no Instagram uma foto ao lado do amigo, em que usa uma prótese para simular que está careca.

Na legenda, Stamos escreveu: "Nada como vestir uma careca falsa e exibir algumas habilidades no Photoshop para demonstrar amor e solidariedade ao meu irmão Dave Coulier. Você está lidando com isto com tanta força e positividade — é inspirador. Sei que você vai superar isso e tenho orgulho de estar com você a cada passo do caminho. Te amo".