Influenciadora fitness, ex de surfista: quem é a namorada de Rodrygo Goes

Bruna Rotta, 26, namorada de Rodrygo Goes, 23, foi criticada por "dar dicas para a secar a barriga" após fazer uma lipoaspiração.

Quem é ela?

Natural de Balneário Camboriú (SC), Bruna Rotta é influenciadora fitness. Ela é embaixadora de uma marca de roupas esportivas e de uma marca de suplementos alimentares.

No seu perfil, há dica de treinos, momentos da rotina, viagens e looks. Ela acumula 1,6 milhão de seguidores no Instagram e mais de 2 milhões no TikTok.

Antes do jogador do Real Madrid, namorou o surfista Edson Júnior. O relacionamento chegou ao fim em 2023.

Ela se mudou para Madri em junho deste ano, quando o namoro com Rodrygo não passava de rumor. A primeira "confirmação" do namoro veio em setembro, no aniversário dela.

Críticas

Bruna compartilhou um treino para "secar a barriga" antes do verão e recebeu algumas críticas. Muitas pessoas lembraram do procedimento feito. "Lembrando que essa definição é da lipo HD", escreveu uma seguidora. "Não se comparem! Ela fez lipo, gente", disse mais uma. "Bru, só esqueceu de mencionar que além de muito treino e dieta, pra funcionar mesmo antes tem que lipar as gordurinhas que sobram", comentou outra.

Ela rebateu, chamando de "mimimi". "Sempre vão querer diminuir os esforços dos outros, ou você assiste o treino, salva e faz, ou pula e segue sua vida. Sempre nessa de 'ai, mas porque ela tem dinheiro pra fazer procedimento estético'. Beleza, então faz o mesmo procedimento que eu, mas não treina, não faz abdominal e não faz dieta pra ver se o corpo fica igual. Sempre um mimimi diferente, hein".