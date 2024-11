Sabrina Sato revela planos para 2025: 'Desejo ver minha família crescer'

Sabrina Sato, 43, tem como meta para 2025 aumentar a família. A apresentadora marcou presença na gravação da mensagem de fim de ano da Globo e não deixou de expressar o desejo de dar um irmão para filha Zoe, 6.

O que aconteceu

Apresentadora conta que seu lado positivo está ajudando a superar a dor da perda do bebê, fruto da relação com Nicolas Pratter, 27. "Sou uma pessoa muito positiva, e às vezes até demais. Mas acho que isso sempre me ajudou e ajuda todo mundo que está em volta também", disse ela, em entrevista à coluna de Ancelmo Gois, do O Globo.

O 2025 dos sonhos de Sabrina Sato é realizar o desejo de ter um bebê. Além disso, ela quer ter mais tempo para curtir o noivo Nicolas e a filha Zoe.

Na minha vida pessoal, desejo ver minha família crescer. Estou muito feliz! Eu e o Nicolas estamos em um momento maravilhoso, queremos viajar, curtir mais juntos, viver momentos importantes ao lado da Zoe, minha filha. É uma fase de muita realização e amor.

Sabrina Sato

Foco da apresentadora agora é a nova temporada do The Masked Singer (Globo) e os preparativos para desfilar pela Gaviões da Fiel, em São Paulo, e Vila Isabel, no Rio, no Carnaval 2025. "Espero que 2025 já comece realizando alguns sonhos. Quero muito! E depois já vem o Carnaval, o Carnaval da Sabrina. Os ensaios já começaram, e agora vou mergulhar de cabeça."

Sabrina Sato posa aos beijos com Nicolas Prates e mostra a filha, Zoe, brincando com ele Imagem: Reprodução/Instagram

"Vamos em frente com fé"

Após a perda do bebê, Sabrina Sato retomou a agenda de trabalho. Ela usou as redes sociais para agradecer o carinho dos fãs e disse ser grata por sua profissão.

Vamos em frente com muita fé, amor e vontade de viver! Obrigada, meus companheiros de trabalho, pelo carinho. Sou muito grata pela profissão que exerço.

Apresentadora destacou que retornou aos trabalhos para participar das gravações da próxima temporada de The Masked Singer, da qual ela é jurada. "Voltei a trabalhar essa semana e ontem foi dia de coletiva para apresentar esse novo time incrível e talentoso que tem me dado tanto amor."

Nos comentários, Sato também recebeu mensagens de carinho dos fãs. "Te amo muito", disse um admirador. "Você é luz, inspiração para nós. Estaremos sempre com você. Te amo", escreveu outra. "Que poder de mulher", destacou um terceiro.

Sabrina Sato anunciou em outubro que estava grávida do primeiro filho com Nicolas Prattes. No entanto, a apresentadora perdeu o bebê na 11ª semana de gestação, no último dia 5.