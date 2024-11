Carlos Saldanha volta às animações com 'Saltimbancos': 'Retorno às raízes'

No começo dos anos 2000, Carlos Saldanha fez o seu nome no exterior ao dirigir grandes animações em Hollywood, como "A Era do Gelo", "Robôs" e "Rio". O cineasta carioca, porém, passou os últimos anos produzindo tramas de carne e osso, como as séries "Cidade Invisível" e "How To Be a Carioca". Agora, Saldanha ensaia retorno à direção de animações com "Os Saltimbancos".

O cineasta comandará, ao lado de Maria Gadú, um filme animado que adapta a peça setentista de Chico Buarque de Hollanda, sobre quatro animais que viram músicos para fugir da exploração. "Meu último filme animado foi 'O Touro Ferdinando', há uns seis, sete anos —já faz tempo, está na hora de voltar", falou Saldanha a Splash, de muito bom humor, durante a D23 Brasil, primeira edição nacional do evento da Disney.

Na ocasião, o diretor refletiu sobre sua jornada pelo mundo live-action. "Gosto muito de aprender, e foi justamente para isso que decidi fazer alguns filmes de live-action. Tanto é que agora faço '100 Dias', com a história de Amyr Klink, que é um desafio, e também fiz um filme nos Estados Unidos ["Harold e o Lápis Mágico", de 2024]."

É curioso que o anúncio tenha acontecido em um evento da Disney, visto que a empresa foi responsável por fechar as portas da Blue Sky Studios, estúdio de animação em que Saldanha trabalhava no final dos anos 1990. As atividades foram encerradas em 2021, sob a alegação de problemas econômicos causados pela pandemia da covid-19.

O diretor, claro, reconheceu o ocorrido e a ironia de se juntar à Disney. "A animação sempre esteve perto de mim, mas como o meu estúdio foi fechado na época que a Disney comprou, ["Os Saltimbancos"] é um resgate dessa conexão com a animação —através da própria Disney, que faz parceria com a gente nesse projeto. Estou muito feliz de poder voltar às raízes, mas agora que tomei o gostinho pelos dois lados, vou aproveitar um pouquinho de cada."

No evento, inclusive, foi anunciado um sexto filme de "A Era do Gelo", sendo o primeiro após o encerramento da Blue Sky Studios. Quando perguntado se retornaria à direção da franquia, Carlos Saldanha não demonstrou interesse.

Difícil. Fiz os três primeiros, mas evoluiu para um caminho de cada um colocar o seu próprio toque. Já dei o meu e fiquei muito feliz, mas está na hora de fazer outras coisas. Fico feliz de continuarem, é uma história que está na memória e no emocional de todo mundo, então fico feliz que o pessoal ainda está contando essa história.

A D23 Brasil aconteceu entre os dias 8 e 10 de novembro, no Transamérica Expo, na zona sul de São Paulo. Não há previsão de estreia ou detalhes adicionais para a animação de "Os Saltimbancos".