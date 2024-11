É Natal na Disney! Parques têm noites especiais com desfiles e doces grátis

Mickey Mouse e sua turma já estão vestidos à caráter para o Natal! Além das decorações especiais para a data festiva, os parques do Walt Disney World Resort, em Orlando, na Flórida, têm uma programação especial para esta época do ano, incluindo noites com desfiles temáticos, atrações natalinas e distribuição de doces e bebidas típicas. Confira:

Mickey's Very Merry Christmas Party

Realizada há mais de 40 anos, a festa de Natal do Mickey transforma o parque Magic Kingdom em, digamos, uma sucursal da Lapônia. É preciso comprar um ingresso à parte para curtir a festa especial que inclui desfile natalino, fogos de artifício exclusivos nestas noites, shows no palco e distribuição de cookies e chocolate quente gratuitamente.

A entrada ao parque é liberada a partir das 16 horas e você pode curtir o Natal da Disney até a meia-noite — e ainda aproveitar todas as atrações tradicionais com tempo de espera reduzido. Vale ficar ligado nos encontros com os personagens pelo parque: há alguns que aparecem só nesta época do ano, como o Tio Patinhas e os Sete Anões.

Datas do evento em 2024: 14, 15, 17, 19, 21, 22, 24, 26, 27, 29 de novembro e 1, 3, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19, 20 de dezembro.

Quanto: os ingressos custam de US$169 a US$ 219 por pessoa de acordo com o dia. Mais informações

Disney Jollywood Nights

O Disney's Hollywood Studios também tem uma festa de Natal para chamar de sua — e cinematográfica! Em noites selecionadas até 21 de dezembro acontecem as Disney Jollywood Nights. Quem compra o ingresso pode curtir por cinco horas (19h30 às 0h30) as atrações natalinas — além dos demais brinquedos do parque.

Entre as novidades deste ano estão um inédito espetáculo de patinação, aparições especiais de mais de 20 personagens da Disney (como Phineas e Ferb e o Stitch vestido de Papai Noel), shows temáticos e espetáculo de fogos de artifício e projeções. Aqui também tem distribuição de doces e bebidas típicas de graça.

Datas do evento em 2024: 16, 18, 23, 25, 30 de novembro e 2, 7, 11, 14, 18, 21 de dezembro.

Quanto: os ingressos custam de US$ 159 a US$ 179 por pessoa de acordo com o dia. Mais informações

Disney inteira 'vestida' de Natal

Além das festas especiais, toda a Disney se transforma nesta época do ano. Algumas atrações ganham sua versão 'natalina' (o Jungle Cruise, por exemplo, vira o Jingle Cruise) e há eventos sazonais. Veja alguns destaques:

EPCOT

Na temporada de festas, o parque sedia o "International Festival of the Holidays" (29 de novembro a 30 de dezembro), com contadores de histórias que compartilham lendas festivas de todo o mundo. Tem ainda tributo ao Natal com músicas gospel, de R&B e natalinas no "JOYFUL! A Celebration of the Season", e apresentações de uma orquestra de 50 músicos acompanhados de um coral

Animal Kingdom

Além da decoração natalina e encontros com o Papai Noel e com a Minnie e o Mickey em seus trajes de férias, o parque tem atrações especiais, como fantoches de animais invernais esculpidos por artesãos (incluindo renas, pinguins e focas) e show de cores e luzes ao entardecer no Tree of Life Awakening.

Hollywood Studios

Em vários pontos do parque tem apresentações da Holiday Spirit Band, além de músicos natalinos e duendes malabaristas. Na Toy Story Land, o quintal de Andy é enfeitado com decorações festivas e os personagens de Toy Story estão vestidos à caráter para a festa. Ao cair da noite, o icônico Hollywood Tower Hotel se transforma em uma obra-prima de pão de gengibre dos Muppets, um hotel de brinquedos de Toy Story, um canto nevado de Arendelle e uma vila dickensiana de "Mickey's Christmas Carol".

Magic Kingdom Park

O personagem Olaf, de "Frozen", comanda a transformação do clássico Castelo da Cinderela em um palácio de cristais cintilantes -- um visual mágico que permanece durante toda a noite.