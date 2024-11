Modelo que faz maratonas sexuais com jovens é proibida de ir à Austrália

Bonnie Blue, 25, está proibida de entrar na Austrália.

O que aconteceu

A influencer inglesa teve seu visto para o país cancelado após expor que iria para lá para filmar maratonas sexuais com estudantes locais. A modelo britânica fatura alto no OnlyFans, na plataforma de conteúdo adulto para assinantes.

Em seu perfil, ela compartilha vídeos de sexo explícito com jovens. De acordo com ela, eles são "praticamente maiores de idade". O cancelamento do visto de Blue foi noticiado pelo jornal britânico Daily Mail.

A influenciadora ganhou fama durante suas viagens à Austrália. Ela convidava jovens australianos para fazer sexo com ela, desde que eles a permitissem filmar o momento para que ela pudesse vender os registros na plataforma.

Em uma recente entrevista ao jornal MetroUK, Blue contou que tem preferência por rapazes jovens, que tenham recém-completado 18 anos. "Se estamos dizendo que 18 anos é muito jovem para consentimento, então eles precisam mudar a lei. Se a lei é 18 anos, eu vou cumpri-la".

O Daily Mail noticiou que a ida prévia de Blue à Austrália para suas práticas sexuais chamou atenção do Departamento de Assuntos Internos do governo australiano. Tony Burke, ministro loca, explicou a situação. "O sistema de visto australiano tem regras. Se você não quer respeitá-las, o seu visto não se aplica".

Além disso, as autoridades australianas explicaram que aplicaram seu direito de "recusar e cancelar vistos para qualquer pessoa que tente incitar a discórdia na Austrália". Eles não deram maiores detalhes.

Blue, que participou do programa do apresentador inglês GK Barry, celebrou a maratona sexual com "jovens de 18 anos" "Eu amei. Eles amaram. E me fizeram rica".

Bonnie Blue conta atualmente com mais de 140 mil seguidores no Instagram. Segundo o jornal britânico Daily Star, a britânica fará parte do elenco da próxima edição do reality show inglês 'I'm A Celebrity… Get Me Out Of Here!'.