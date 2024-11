Carimbo de R$ 5 e Thanos de R$ 80 mil: o que dá para comprar na D23 Brasil?

A D23 Brasil, que começou nesta sexta-feira (8), no Transamérica Expo Center, em São Paulo, além do pavilhão de exposições, conta com diversas lojas.

Na D23 Brasil Store, estão disponíveis mais de mil produtos. Deles, 167 são exclusivos para o evento. Alguns desses produtos fazem parte da coleção "Memórias Mágicas", que traz 23 camisetas com estampas que relembram momentos icônicos para os fãs brasileiros, desde os anos 1970 até hoje. Cada camiseta custa R$ 90.

Entrada da D23 Brasil Store Imagem: Victória Colvara/UOL

Também é possível encontrar lembrancinhas mais acessíveis. Há itens a partir de R$ 5, como um carimbo de Frozen. Com R$ 7, é possível adquirir um copo das princesas.

Copo de plástico das princesas da Disney custa R$ 7 na loja oficial da D23 Imagem: Victória Colvara/UOL

Os pins começam em R$ 25. O modelo exclusivo da D23 Brasil, com o Mickey mago do filme "Fantasia", custa R$ 40.

Pin exclusivo da D23 custa R$ 40 no evento Imagem: Victória Colvara/UOL

As tradicionais pelúcias estão disponíveis em diversos tamanhos. As maiores custam até R$ 300.

Para não tem limite de valor pra gastar, o estande da Iron Studios é uma boa pedida. Lá, é possível comprar um colecionável do Thanos por R$ 80 mil.

Também é possível comprar lembranças em outros estandes. Estão presentes no evento marcas como Havaianas, Converse, Avon e Bawn, oferecendo uma variedade de produtos que vão de acessórios a colecionáveis raros.