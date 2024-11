Aos 83 anos, Sérgio Chapelin faz rara aparição ao lado da esposa

Sérgio Chapelin, 83, foi fotografado passeando com a esposa, a advogada Regina Ghiaroni, em um shopping no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Longe da TV desde 2019, quando se aposentou e deixou de apresentar o "Globo Repórter", Sérgio Chapelin fez uma rara aparição ao lado da esposa. O ex-apresentador do "Jornal Nacional" está casado há 49 anos.

Nas imagens, Sérgio Chapelin aparece de óculos, barba e cabelos grisalhos. O ex-apresentador foi fotografado em um shopping na Zona Sul do Rio.

Sérgio Chapelin passeia em shopping ao lado da esposa, Regina Ghiaroni Imagem: Reprodução/EXTRA

Sérgio Chapelin ao lado de Cid Moreira, que morreu em outubro, formou a primeira dupla na bancada do "Jornal Nacional". Ele também foi apresentador do "Fantástico" e do "Jornal da Globo".