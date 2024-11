Albert critica jogo de Love: 'Não vou apoiar, o que tinha que fazer já fiz'

Em uma conversa com Flor na casa da árvore, na noite de segunda-feira (4), Albert criticou o jogo do aliado Zé Love.

O que aconteceu

Albert afirmou que não vai mais apoiar o amigo. "Não vou apoiar, o que eu tinha que fazer já fiz. Gosto dele, mas tem coisas que não concordo e nem ficar saindo foto. Dia sim, dia não, ele quer arrumar uma encrenca."

Ele sabe que é importante pro jogo dele estar em evidência. Ele é um baita jogador. Albert

Flor concordou com ele. "É um baita jogador."

O peão completou. "O Zé não me dá moral porque ele sabe que eu tenho meu jogo... Ele é um cara que só fala o básico comigo. Ele não tem aquela relação de abertura como tem com o Sidney e o Gilson. O Juninho ele já descartou, o Juninho tá sozinho."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o favorito após eliminação de Camila? Resultado parcial Total de 133433 votos 0,29% Albert Bressan 0,58% Babi Muniz 0,28% Fernando Presto 0,24% Flor Fernandez 0,04% Flora Cruz 0,54% Gui Vieira 0,29% Gilsão 0,27% Gizelly Bicalho 0,61% Juninho Bill 2,90% Luana Targino 33,69% Sacha Bali 3,21% Sidney Sampaio 7,20% Vanessa Carvalho 6,61% Yuri Bonotto 43,24% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 133433 votos

