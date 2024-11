Saryne: Sacha sobe o tom e joga sujo contra Zé Love em 'A Fazenda'

Sacha subiu o tom e fez um movimento de jogo sujo contra Zé Love, em A Fazenda, da Record, destacou a apresentadora Bárbara Saryne durante bate-papo com o colunista Chico Barney no Central Splash desta segunda-feira (4).

Os dois participantes têm protagonizado várias brigas dentro do reality show. Na última, ocorrida no domingo (3), os peões trocaram acusações acaloradas enquanto realizavam uma dinâmica proposta pela produção do programa.

A briga foi alimentada inicialmente por Gizelly Bicalho, que acusou o peão de menosprezar quem toma remédio para saúde mental, citando falas de Sacha contra Zé Love. O ex-atleta, que via a cena, respondeu. Os dois trocaram gritos. Em uma das falas, Sacha chegou a dizer para Zé: "O seu lugar é num manicômio ou num presídio! Você precisa estar sedado".

A fala de Sacha repercutiu negativamente nas redes sociais. "São falas pesadas, né? Isso porque ela disse já ter passado por uma situação difícil. E o Zé Love também. Aí o Sacha respondeu que ele tentou me matar três vezes este fim de semana. A Gisele disse que as falas do Sacha fizeram mal. Um tratamento com um psiquiatra foi o que a fez sobreviver", afirmou Chico Barney.

Estavam gritando um com o outro. Eles têm algumas repetições eternas, e agora uma delas é essa história do remédio de tarja preta e o canabidiol. Eu [Chico] acho que o Sacha está sendo extremamente irresponsável na forma como ele aborda isso. Tudo bem ele falar que o Zé Love tentou agredi-lo diversas vezes, mas misturar isso com a história de remédio... [Havia uma época que] essa história de falar sobre questões de saúde, do quanto cada um está lidando com seus demônios internos, sejam eles quais forem, tem que respeitar e sempre houve um respeito em torno disso.

O Sacha realmente é muito atacado, mas ele se sente no direito de retrucar a qualquer custo. Por quê? Porque acusam ele a qualquer custo também. Então tá tudo num patamar muito, muito, muito negativo. Eu tô achando baixo astral esse papo. Porque as pessoas, aqui fora, lidam com essas batalhas também, e essas pessoas que estão agindo, tentando reagir, merecem nada além de respeito, seja qual for o seu problema, TDAH [transtorno do déficit de atenção com hiperatividade], depressão... Então, eu acho que você vê um desserviço a esse debate todo. Está todo mundo tá errado. Todo mundo. Presídio para todos!

Chico Barney, durante o Central Splash

Bárbara Saryne ressaltou a elevação de tom feita por Sacha contra Zé Love e o oportunismo de Gizelly. "Eu achei que o Sacha jogou muito mal ali. Ele tem muitos argumentos, mas quando ele pega nesse ponto, acho que ele também foi muito agressivo nessas palavras, né? 'Ah, você teria que ir para um presídio, teria que ir para o manicômio, tentou me matar.' Espera aí, calma aí... Eu acho que ele elevou muito esse tom aí."

E sobre a Gisele, claro, é uma oportunista. Agora, uma oportunista que entende um pouquinho de reality e já sacou que essa é uma pauta recorrente em reality show e existe uma comoção aqui fora entre as pessoas que se incomodam. Geralmente isso é assim. Então, toda vez que alguém fala de remédio, ela vai e levanta isso. Mostra a ignorância dela ao falar do canabidiol ali no caso do Sacha. Mas acho que ali já é porque sabe que existe um preconceito. Muita gente não entende sobre o medicinal. Como muita gente tem esse discurso preconceituoso, acho que ela pensou: 'do canabidiol, eu posso falar, porque vão ficar do meu lado, dos outros remédios, não'. Então eu vejo um oportunismo muito grande.

Bárbara Saryne sobre o debate sobre remédios em A Fazenda

O CVV (Centro de Valorização da Vida) oferece apoio emocional e prevenção do suicídio gratuitamente pelo telefone 188 (24 horas por dia e sem custo de ligação). Além de e-mail, chat e pessoalmente em alguns endereços.

Uma polarização em 'A Fazenda'

O colunista Chico Barney também opinou sobre a baixa audiência desta edição de A Fazenda, e culpa a polarização chata entre Sacha e Zé Love.

Deixam o programa parado, estacionado na primeira semana. As discussões que eles têm, ah, porque você falou isso, ah, porque você falou isso, ah, porque você falou... Falem coisas novas, são dois que não têm repertório, Bárbara Sérgio. Eles estão num looping de agressão e de vitimização que o Brasil não aguenta mais. A Record precisa responsabilizar esses dois elementos A performance não ótima que, infelizmente, a temporada está tendo na audiência. Porque o Brasil não aguenta mais.

Precisamos da terceira via. Nós precisamos... Cadê o centro? Cadê uma nova história? Nós precisamos de novas histórias nesse lugar. Chega de polarização, ainda mais entre dois chatos. O povo só se conecta por algum tipo. Chega!

Chico Barney

Bárbara Saryne concordou com Chico. "Está realmente muito cansativo. Tanto que a gente liga para assistir uma dinâmica como a que aconteceu ontem ou qualquer outro horário de Play Plus e bate um desgaste mental porque a gente fica perdido no tempo. É uma reprise?"

Sobre essa polarização. Inclusive, a Flora falou muito disso: 'não é porque eu estou contra o Sacha que eu sou a favor do Zé Love. Não é porque em algum momento eu fiquei do lado contra o Zé Love que eu sou a favor do Sacha'. Tudo é sobre os dois e nem tudo é sobre os dois. Existem outras pessoas aqui e tal'. Eu vi alguns desabafos delas abrirem isso, outras pessoas concordando. Então, assim, tendo um olhar mais esperançoso, pelo menos eles estão enxergando [essa polarização].

Chico Barney, ao repercutir fala de Flora Cruz

