Juliette sobre voltar ao BBB após 4 anos: 'Lugar que mudou minha vida'

Após quatro anos, Juliette vai voltar para a casa mais vigiada do Brasil hoje para se apresentar na final do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A campeã do BBB 21 refletiu sobre o retorno à casa onde se tornou milionária e famosa. "Gente, é hoje que eu vou voltar, depois de quatro anos. Eu sempre passava [pela casa] lá no Projac e ficava: 'Meu Deus, eu quero entrar'. E eu sempre me emocionava, todas as vezes que eu passava. É uma loucura mesmo. Muitas pessoas já entraram lá [de novo], mas eu nunca entrei", disse, em story publicado no Instagram.

Ela lembrou a única vez em que pisou na casa onde o reality é gravado após ser consagrada vencedora da edição. "Quando eu saí, que voltou naquele dia do [episódio] 101, eu chorava, tremia, rezava para entrar de novo. O povo da produção que guia você até a porta estava rezando junto comigo, pegando na minha mão, [falando] 'calma, calma'. E eu lá: 'Pai nosso, que estás no céu...'. É muito forte".

Juliette ainda refletiu sobre a importância que o programa teve para ela. "É tão forte o sentimento que a gente guarda da experiência... É tão simbólico. O lugar que mudou a minha vida, em que eu me mostrei o mais vulnerável possível e que eu mais me enxerguei e me reconheci. E que transformou tudo. Isso é muito forte, muito simbólico. Eu não sei qual vai ser a minha reação quando eu entrar lá. Quando eu recebi o convite, eu fiquei tão emocionada. Eu chorei, chorei, chorei. Chorei muito. E esses dias últimos dias uma ansiedade... Tanto que acho que a minha imunidade abaixou de tanta ansiedade".

Além de Juliette, outros ex-BBBs vão cantar na final. Estarão presentes Gabi Martins (BBB 20), Flay (BBB 20), Juliette (BBB 21), Pocah (BBB 21), Rodolffo (BBB 21) e sua dupla Israel, Fiuk (BBB 21), Projota (BBB 21), Naiara Azevedo (BBB 22), Maria Bomani (BBB 22), Aline Wirley (BBB 23), Marvvila (BBB 23) e Wanessa Camargo (BBB 24).

