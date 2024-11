Gracyanne Barbosa faz alongamento e choca fãs com flexibilidade

Gracyanne Barbosa, 41, fez seu alongamento e surpreendeu os fãs com sua flexibilidade.

O que aconteceu

A famosa compartilhou um vídeo em que fazia seu alongamento. Ela fez a postagem em seu perfil no Instagram neste domingo (3).

A musa fitness brincou que seu talento era mexer o bumbum enquanto se alongava. "Moça, qual seu talento? Que bobeira, mas a vida é isso, para ser leve e feliz. Sempre termino o treino de bom humor, mesmo que comece por obrigação", reforçou.

Com a publicação, fãs brincaram sobre a flexibilidade de Gracyanne Barbosa. "Só não faço isso porque não tenho essa calça verde", disse uma. "Preciso de uma calça dessas, se agacho com a minha já rasga", acrescentou outra. "Se fizer isso, me arrebento toda. Você é top", zombou uma terceira.