Chico Barney: Zé Love atrapalha A Fazenda e sua eliminação é a única saída

Zé Love atrapalha o andamento de A Fazenda, da Record, e deve ser eliminado do reality show, avaliou o colunista Chico Barney em bate-papo com Bárbara Saryne no Central Splash desta quarta-feira (30).

Zé Love —apelidado Zé Lucifer por Sacha— tem se envolvido em várias confusões com outros participantes do programa e virou alvo de parte de internautas nas redes sociais.

Eu tenho uma opinião que vai desagradar algumas pessoas, mas eu preciso ser sincero com os meus sentimentos. Eu gosto do Zé Love. Eu acho o Zé Love um participante muito interessante. Acho que ele gosta de render conteúdo, mas está na hora do Zé Love sair de A Fazenda. Eu acho que a Fazenda só vai para frente se eliminarem o Zé Love. Porque ele está estagnando as narrativas do programa no mesmo lugar. Ele não deixa o programa andar para frente. Ele fica o tempo todo voltando.

Chico Barney durante o Central Splash

"Ele fala mal do trabalho de todo mundo. Ele diz que o Sasha é um incompetente, que o Yuri é um gogo boy, que o Gui é a vergonha da família, que não sei quem, que não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ele esculacha canela. O jogador de futebol sabe que ir na canela é sacanagem. Ele vai na canela. E ele não deixa... a história andar para frente, ele o tempo todo fica trazendo de volta, e o tempo todo com esse papo chato, ninguém aguenta mais falar de família e de trabalho, e ele", acrescentou Chico.

Ele não tem mais argumento. Então, se você quer uma Fazenda um pouco mais ágil, tire seu... eu sei que você gosta do Zé Love, você que está nos assistindo, eu sei que você gosta. Eu também gosto. Ele é um dos meus favoritos dessa temporada. Mas eu gosto mais de A Fazenda do que dele. E ele está atrapalhando o reality show neste momento. É minha opinião. Chico Barney

Barbara Saryne concordou com a fala de Chico. "É, eu acho que mudaria bastante o jogo. De fato, ele tem isso falando da previsão de ficar fumando, e outros embarcam. Tanto é que depois já teve toda a coisa da formação da roça, esses atritos."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 2371 votos 61,96% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 24,80% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 13,24% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 2371 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso