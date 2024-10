Christina Aguilera no CarnaUOL: está aberta a pré-venda para assinante UOL

A pré-venda de ingressos para o CarnaUOL 2025 acontece de terça (29), às 13h, até quinta (31), às 13h, exclusivamente para o

assinante UOL.

Assinante UOL compra ingressos para o CarnaUOL na pré-venda e com 10% de desconto. Experimente por R$ 6/mês



O assinante UOL pode comprar até 6 ingressos por CPF, enquanto durar o estoque. O desconto de 10% é válido para ingressos inteiros, não vale para meia-entrada e estará disponível no site do Clube UOL, basta acessar o destaque, fazer login e senha e seguir o passo a passo da compra.

A 10ª edição do pré-Carnaval mais tradicional e relevante de São Paulo receberá o primeiro show de Christina Aguilera no Brasil, além de Ana Castela, Belo, Tony Sales, Sean Paul, Matuê, DJ Steve Aoki e mais. O vencedor do reality Toca Revela também vai se apresentar na festa. O evento é resultado de uma parceria com a 30e, a maior produtora brasileira de entretenimento ao vivo.

Confira os benefícios de ser Assinante UOL:

- ganha 10% de desconto no CarnaUOL

- 40% de desconto para todos os shows na Casa Natura Musical

- 20 reais em ingresso de cinema todo mês na Ingresso.com

- Acesso a todo conteúdo exclusivo do jornalismo do UOL, como o UOL Prime e mais de 100 colunistas

- Acesso à Folha de S.Paulo digital

- Desconto de até 50% em grandes marcas pelo Clube UOL, como Netshoes, Natura e Vivara