A Fazenda: quem desiste perde dinheiro? O que acontece com Zaac e Fernanda?

Zaac e Fernanda Campos desistiram, neste domingo (27), de A Fazenda 16, após uma confusão generalizada. Como nas edições anteriores do reality, peões desistentes ou expulsos perdem direito ao cachê por participação e aos prêmios que recebem em dinâmicas do jogo.

O que diz as regras

Splash entrou em contato com a assessoria da RecordTV para questionar se Zaac e Campos perderam os cachês por participação. Até o momento, a assessoria da emissora não respondeu, mas ex-peões que desistiram de A Fazenda em edições anteriores já contaram publicamente que o contrato assinado antes do confinamento estipula uma multa a ser paga por quem desiste ou é expulso do jogo.

Multa é equivalente ao cachê pago pela Record ao famoso no ato da assinatura do contrato. A Record não divulga publicamente quando cada participante recebe para entrar no reality.

Participante de A Fazenda 13 (2021), Fernanda Medrado expôs punições aos desistentes do jogo. Ela bateu o sino naquela edição do programa e, como consequência, teve que devolver o valor do cachê recebido, além do que ganhou com publicidade no programa e de perder todos os prêmios conquistados no confinamento.

Medrado desabafou sobre as punições sofridas na época de sua desistência de A Fazenda 13. "Perdi o carro, meu cachê, vou pagar multa não sei como... Só Deus sabe o que passei", disse ela na ocasião em postagem no X, antigo Twitter.

Ver pessoas que eu sou fã me chamar de " ARREGONA " Dói tanto.

Perdi o carro, meu cachê, vou pagar multa não sei como, começo assistir as coisas e fico pior, meu Deu! Que vontade de sumir me sentindo um lixo. Só Deus sabe o que passei!

Quero só não existir nesse momento! -- Medrado (@medradome) September 25, 2021

Deborah Albuquerque, de A Fazenda 14 (2022), também contou sobre as punições aos peões que batem o sino. "Todo arregão que desiste do reality perde todos os prêmios e o cachê", contou a ex-peoa nos stories do Instagram.

Como foi a briga

A confusão teve início na noite do sábado (26), com uma discussão entre Zé Love e Luana Targino. A briga começou porque o futebolista demorou para sair do banheiro, o que irritou a modelo.

Após o bate-boca entre Zé e Luana, a confusão passou a envolver outros peões. O ex-jogador, aos gritos, acusou os colegas de usarem o nome de seu filho para atacá-lo. Yuri Bonotto acusou o futebolista de ser "machista" por gritar com Targino.

Peões correram até a dupla para apartar a briga. No meio da confusão, Yuri afirmou que foi empurrado por Love. Também em meio a toda essa treta, Fernanda Campos acusou Sacha Bali de agressão. A influenciadora afirma que foi empurrada pelo ator, enquanto tentava separar a briga de Zé e Yuri.

A Fazenda 2024: Sacha e Luana se reúnem no quarto após desistência de adversários Imagem: Reprodução/PLayplus

Participantes queriam expulsão de Sacha, mas a produção do reality negou porque alega que não houve agressão. Essa decisão da direção teria irritado Fernanda e Zaac, que na tarde deste domingo decidiram deixar o programa.

Câmeras de A Fazenda 16 chegaram a ficar fora do ar por mais de uma hora. Quando as imagens retornaram, foi para anunciar a saída de Fernanda e Zaac.

