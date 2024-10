A Fazenda: Juninho diz que grupo tem 'energia ruim': 'Não tô dormindo bem'

No início da noite de sexta-feira (28) na sede de A Fazenda 16 (Record), alguns peões comentaram sobre Sacha, Luana, Gui e Yuri.

O que aconteceu

O quarteto, que tem ficado isolado do restante da casa, foi alvo de comentários de peões que estavam no deck, curtindo um jantar vencido em uma dinâmica.

Vanessa desabafou. "Tô com um ranço que nunca tive com ninguém por esses quatro."

Juninho comentou sentir uma energia pesada. "Eles vem com uma energia pesada. Não tô dormindo bem por causa disso."

Ontem fiquei umas 2 3 horas rodando na cama. Tô sentindo uma energia muito pesada mesmo. Não tô nem olhando [pra eles]. Juninho

Vanessa tentou incentiva. "Saindo um deles, vai enfraquecer e vai saindo um por um."

Zé Love discordou. "Depende muito da roça. Tem as coisas que eu acho absurdo, mas o público não vai tirar aquem joga e deixar quem não faz nada aqui dentro."

A Fazenda 2024 - enquete UOL: opine sobre a desistência de Zaac e Fernanda Resultado parcial Total de 1927 votos 59,52% Gostei, achei que eles tomaram a decisão certa 26,41% Não gostei, eles tinham potencial e deveriam ter permanecido no reality 14,06% Não sei, preciso entender melhor o que aconteceu Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1927 votos

