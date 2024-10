Marina Lima sobre morte do irmão por eutanásia: 'Entendo ele, foi coerente'

Marina Lima Lima usou o Instagram para agradecer apoio de amigos e fãs após a morte de seu irmão, Antonio Cicero.

O que aconteceu

Cantora escreveu que entendia a decisão do irmão, que optou por morrer por eutanásia na Suíca. "Estou bem. Entendo meu irmão. Cícero foi coerente com tudo que pensava, desde o fim".

Ela escreveu que não pretende cancelar a agenda de trabalho. "Eu fico por aqui. Ainda me sinto potente pra próxima parada. E obrigada, gente, por tanto carinho. Nos veremos em breve no Circo Voador".

Ela finalizou a publicação compartilhando a letra de "Próxima Parada", uma composição dos dois. "Eu sei onde é que estão as coisas doces da estrada. Você também. E se a gente se encontrar na próxima parada, ai, meu bem, vamos mostrar que a única morada de um homem está no extraordinário. Feroz é a nossa fome. Feroz nosso céu. E o fogo que nos consome, consuma esses medos seus", diz parte da música.

O próximo show de Marina Lima acontece no Rio de Janeiro, no dia 23 de novembro, no Circo Voador. Ela está em turnê com o show Rota 69.