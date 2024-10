Hora do Horror, zumbis nas ruas e mais: 25 programas para o Halloween em SP

Apesar de o Halloween ser uma festa com forte tradição nos Estados Unidos, no Brasil os eventos referentes à data aumentam ano a ano. Em São Paulo a programação é extensa. Há muitas ativações e eventos temáticos na capital e em cidades próximas, que prometem bastante diversão (e sustos) aos mais corajosos. Neste ano, o roteiro é intenso neste fim de semana, mas há opções também na quinta-feira, 31 de outubro, oficialmente o Dia das Bruxas — ou Halloween.

Confira seguir, mais atrações "aterrorizantes" para paulistanos de todas as idades curtirem o Halloween:

Noites do espanto

Imagem: Divulgação

A Roda Rico vira cenário de Halloween neste sábado e domingo, das 10h às 21h, com programação a partir das 15h. A decoração imersiva, shows de rock e o completo breu (a partir das 18h) prometem fazer visitantes de todas as idades viverem aventuras de terror, inclusive no alto da roda-gigante. O acesso ao evento é gratuito e os ingressos para as cabines custam a partir de R$ 39,99.

Av. Queiroz Filho, 1365, Vila Hamburguesa, no Parque Cândido Portinari. Mais informações

Fuja se for capaz

Imagem: Divulgação

Amanhã, domingo e na quinta-feira (31), a unidade de Moema do Escape Hotel promove sessões curtas, de 10 minutinhos, para os corajosos que encaram a missão de sobreviver a um ataque zumbi. Ainda na quinta, a partir das 16h, personagens apavorantes prometem tocar o terror durante 60 minutos dentro de salas como 'O Matadouro'. Preços a partir de R$ 30 (short games) e R$ 114,90 (jump scares).

Avenida Miruna, 770. Mais informações

Bruxas à solta na Paulista

Imagem: Rafael Guirro

Entre amanhã e domingo, acontece o anual Mercado das Bruxas, evento gratuito com 110 expositores que venderão itens holísticos, ao lado de quase 40 oraculistas disponíveis para leituras diversas (de runas a baralho cigano). A programação inclui ainda 15 rituais, muitas palestras, festival de tarô e de 'flash tatoo'. As atividades começam sempre às 11h30.

Av. Paulista, 735, Club Homs. Mais informações

Flashmob zumbi

Imagem: Reprodução

Pela primeira vez, São Paulo vai se juntar neste sábado ao evento global que anualmente celebra a música Thriller, um dos maiores sucessos de Michael Jackson. O Thrill The World reúne grupos ao redor do mundo para repetir a exótica performance, criada há 42 anos. O evento é gratuito, beneficente -- pede-se a doação de itens de maquiagem não usados --, e acontece a partir das 17h30, no Obelisco do Ibirapuera.

Av. Pedro Álvares Cabral, s/n, Parque do Ibirapuera, Vila Mariana. Mais informações

Horror medieval

Imagem: Divulgação

Com ambiente sombrio inspirado no século 14, taxado de Idade das Trevas, a 23ª edição da Hora do Horror do Hopi Hari transporta o público para o reino fictício de Cliff XIV, assolado por pragas, cavaleiros cruéis e horrores. De quinta à segunda-feira, às 11h às 20h30, até o dia 04/11. ⁠Preços a partir de R$ 129,90.

Rodovia dos Bandeirantes, Km 72, Vinhedo. Mais informações

Escape e ganhe doces

Imagem: Divulgação

O 'trick or treat' está diferente na unidade Henrique Schaumann do Escape 60. Diariamente, até quinta-feira 31, a sala Pânico no Metrô by Fini reproduz um vagão do metrô de Londres parado entre duas estações. Quem superar os 60 minutos de desafios inéditos e surpresas exclusivas, adaptados para a ocasião, voltará para casa com muitos doces como prêmios. As sessões começam às 10h e se repetem a cada 1h20.

Rua Henrique Schaumann, 717 - Pinheiros. Mais informações

Terror francês

Imagem: Divulgação

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, que acontece até quarta-feira, 30, traz na programação alternativas perfeitas para quem curte o gênero aterrorizante. Entre os títulos que provocam medo, "O Senhor dos Mortos" será exibido amanhã no Reserva Cultural (Av. Paulista, 900) e domingo no Kinoplex Itaim (R. Joaquim Floriano, 462). Ingressos a partir de R$ 15.

Mais informações

NOS SHOPPINGS

Travessuras e gostosuras

Imagem: Reprodução

Para a garotada, vários shoppings estão organizando brincadeiras de "trick or treat", com circuito e coleta de doces em lojas. Amanhã tem programação especial no Campo Limpo, Parque Shopping Barueri e Shopping Metrô Tucuruvi.

Sábado e domingo tem caça às gostosuras no Plaza Sul, SP Market, Shopping Metrô Itaquera e Pátio Paulista. Dias 30 e 31 tem no Raposo Shopping e, na quinta-feira, no Cantareira Norte.

Ativações diferentes, amanhã, incluem desfile de pets fantasiados no Alpha Square Mall e bailinho e concurso de fantasias infantis no Shopping Ibirapuera.

COM CRIANÇAS

Para brincar em família

Imagem: Divulgação

O Parque Villa-Lobos organiza neste fim de semana, das 10h às 18h, uma programação temática do Família no Parque, com recreação, gincanas e concurso de fantasias com prêmios para os melhores trajes. As atividades com recreadores são gratuitas e há brinquedos pagos à parte.

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 2001, Alto de Pinheiros. Mais informações

Caçada em Pinheiros

Imagem: Divulgação

"Trick or Treta" é o mote do Halloween divertido da Casa SlamB, que começa na sede com cenografia imersiva e um circuito sensorial com brincadeiras e peça teatral. De lá, as crianças saem pelo bairro acompanhadas por monitores, seguindo uma rota que passará pelo comércio de Pinheiros, para distribuição de produtos, além de surpresas pelo caminho. Saídas no sábado e no domingo, a partir das 11h. Ingressos infantis custam R$ 50.

Rua Mateus Grou, 106, Pinheiros. Mais informações

Com a Turma da Mônica

Imagem: Divulgação

Durante todo o mês de outubro, diariamente, tem teatrinho especial no Parque da Mônica. A peça "Halloween com a Turma da Mônica" promete ser uma aventura assustadoramente divertida, com Cebolinha, Magali, Cascão e Milena tentando resgatar Mônica que teria sido levada pela Bruxa Verde. O lugar funciona das 10h30 às 16h de terça a sexta-feira e das 11h às 18h nos sábados e domingos. Ingressos individuais a partir de R$ 139.

Av. das Nações Unidas, 22.540, Shopping SP Market. Mais informações

VEM AÍ! PROGRAME-SE

Mistério nas alturas

Imagem: Divulgação

Na quinta-feira, 31, das 21h às 2h, tem programação com muito frio na barriga no Sampa Sky. Além dos deques de vidro a 150 metros de altura, haverá duas pistas de dança, decoração e iluminação especiais e bebidas temáticas. Aberto a todas as idades. Incentiva-se o uso de fantasias. Ingressos a partir de R$ 100.

Praça Pedro Lessa, 110, 42º andar, Centro. Mais informações

Halloween Classics

Imagem: Divulgação

Em mais uma edição especial, o concerto Candlelight de quinta-feira vai explorar os clássicos associados ao Dia das Bruxas. Temas de filmes e séries, como "O Exorcista", "Beetlejuice", "A Família Adams" e "Ghostbusters", estão no repertório que será apresentado pelo quarteto de cordas Monte Cristo, no cenário emoldurado por centenas de velas. Sessão às 21 horas, com ingressos a partir de R$ 100, no Teatro Villalobos.

Av. Dra. Ruth Cardoso, 4777, 4º andar, Shopping VillaLobos. Mais informações

Teatro de graça

Imagem: Divulgação

Também na quinta-feira, das 14h às 17h, tem sessão do teatro infantil Fábrica de Pesadelos: Presenças Macabras para uma aventura sinistra no Halloween da Fábrica de Cultura do Jaçanã. O evento inclui labirinto cheio de referências a filmes de terror e presença de convidados ilustres e bem assustadores. Classificação livre e entrada gratuita.

Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138. Mais informações

Passeio no cemitério

Imagem: Alex Almeida / Folhapress

Na quinta-feira, a partir das 19 horas, acontece o passeio noturno gratuito Consolação e Suas Vozes, edição especial Halloween. O ponto de encontro para o roteiro é o Cemitério da Consolação, com concentração a partir das 19h15. As vagas são limitadas e devem ser realizadas com antecedência.

Rua da Consolação, 1660. Mais informações

Encontro de zumbis

Imagem: Theo Marques/Frame Photos/Estadão Conteúdo

Ainda no clima assustador, no próximo sábado, dia 2 (Finados), acontece a Zombie Walk SP. O encontro anual acontece na Praça Roosevelt, das 14h às 18h, repetindo a experiência organizada em várias partes do mundo. A participação é gratuita, sendo necessário apenas comparecer ao local caracterizado como zumbi.

Praça Franklin Roosevelt, s/n, Bela Vista (próxima às estações de metrô Higienópolis, República e Anhangabaú) Mais informações

CINEMA

Sorria 2

Imagem: Divulgação

A estrela pop Skye Riley está prestes a embarcar em uma turnê mundial quando começa a viver experiências inexplicáveis e aterrorizantes. Ela começa a ser "perseguida" por um sorriso sombrio, vendo-o nos fãs, nos colegas de trabalho e até em desconhecidos. Antes que seja tarde demais, Skye é forçada a confrontar o passado para retomar o controle de sua vida.

Sessões e ingressos

A Garota da Vez

Imagem: Dívulgação

Cheryl Bradshaw, aspirante a atriz e solteira, acaba participando do programa televisivo The Dating Game por orientação de sua agente. Entre os candidatos está Rodney Alcala que, apesar da boa impressão que passa, é um psicopata e assassino em série atrás da próxima vítima. É justamente ele quem Cheryl escolhe. O thriller psicológico é baseado em fatos reais.

Sessões e ingressos