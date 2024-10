Leandro Lima relembra acidente na Itália: 'Quebrei a cara literalmente"

Leandro Lima, 42, revela que sofreu um acidente na Itália e teve fratura no rosto.

O que aconteceu

O ator confessou que já foi atropelado por um ônibus. Ele detalhou a situação no Lady Night desta quarta-feira (23).

Contando sobre sua vida no país da Europa, relembrou do atropelamento. "Eu fui atropelado por um ônibus, daquele sanfonado. Um ônibus sem fim, assim. Todo mundo me pergunta: 'Estava bêbado, de ressaca? Era de madrugada?'. E, não: era oito da manhã, eu estava indo para o trabalho, e acordei no hospital."

Leandro Lima disse que fraturou o rosto com o acidente. "Fui mexer a minha língua dentro da boca. Ela estava do tamanho dessa caneca [apontou para o item do cenário do programa]. Foi uma fratura no [osso] zigomático, e ficou muito inchado. Quebrei a cara literalmente", indicou.