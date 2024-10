Aliança de R$ 100 mil e prisão: relembre o relacionamento de Perlla

Perlla, 35, desabafou após o término do casamento com Patrick Abrahão, 26, que passou dez meses na prisão: "Consideração e carinho não se pede, mas a ingratidão é vista de longe".

Relembre o relacionamento

Os dois assumiram a relação em maio de 2021. Na ocasião, os dois contaram que se conheciam havia uma semana

O casamento aconteceu em junho de 2022. A cerimônia, num luxuoso hotel na zona oeste do Rio de Janeiro, teve cerca de 50 convidados e foi celebrada pelo pai do noivo, Ivonélio Abrahão —que também foi preso na operação La Casa de Papel.

As alianças foram avaliadas em R$ 100 mil. Além disso, Perlla usou um vestido de R$ 26 mil, e o casal passou a lua de mel num resort de luxo em Cancun. Em seguida, partiram para uma viagem de negócios em Dubai.

Alianças do casamento de Perlla e Patrick Abrahão Imagem: Divulgação / Tais Bastos / Alexandre Xandero

Patrick foi preso quatro meses depois. Ele foi acusado de envolvimento num esquema de pirâmide que teria prejudicado mais de um milhão de pessoas, com prejuízo total de R$ 4,1 bilhões. O grupo se passava por uma empresa supostamente localizada na Estônia e arrecadava investimentos de até US$ 100 mil (cerca de R$ 570 mil), prometendo ganhos que poderiam chegar a 20% ao mês e mais de 300% ao ano. Segundo a polícia, nenhuma empresa do grupo existia e eles não tinham qualquer autorização para a captação e gestão dos recursos levantados. Patrick nega as acusações.

Perlla não foi presa, mas foi processada por vítima do esquema. Um casal diz ter investido R$ 146 mil em criptomoedas divulgadas por Perlla, Patrick e Ivonélio. Depois, eles foram bloqueados do sistema da empresa que supostamente gerenciava o investimento.

Na época, Perlla mostrou o estresse que a situação lhe causou. Ela exibiu as olheiras nos stories e desabafou: "Vou gravar as músicas, mas não estou com uma aparência muito boa. Estou cheia de olheiras. Já tinha, mas agora tenho tido mais, lógico. Já não dorme direito, cheia de problemas".

Perlla mostra olheiras após a prisão do marido Imagem: Reprodução/Instagram

Patrick saiu da prisão em agosto de 2023. Mesmo em liberdade, ele segue sendo investigado por crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato.

Perlla se disse orgulhosa do marido. Patrick agradeceu o apoio da esposa nas redes sociais e ela respondeu: "Te amo muito, minha vida. Tenho orgulho de ser sua esposa e estamos juntos até Jesus voltar. Você inspira. Parabéns por ser esse homem incrível".

Um ano depois, eles deram um tempo no relacionamento. "Ainda há muito amor e respeito entre nós, e acreditamos muito em tudo que construímos ao longo desse tempo juntos. Mas às vezes precisamos de um tempo para que cada um possa parar, respirar e pensar sobre nossa união", disse Perlla em comunicado divulgado nas redes sociais no dia 12 de agosto.

Agora, Perlla anunciou o fim do casamento e falou em "ingratidão". "Saindo com a mão vazia e reconstruindo uma nova história", desabafou no Instagram. "Consideração e carinho não se pede, mas a ingratidão é vista de longe. Tinha que ter escutado, mas sou sempre a que serve. Se pula fora no momento é mau-caráter, mas e quem permanece? Não tem honra, não!"