Chico: 'Torcer pelo Zé Love é torcer pelo Neymar'

Zé Love, 36, que está disputando o prêmio de A Fazenda 16 (Record), não poderá ter acesso ao valor de R$ 2 milhões caso ganhe o reality rural. De acordo com a decisão judicial divulgada na sexta-feira (18), eventuais ganhos do ex-jogador no programa deverão ser usados para pagamento de um dívida que ele contraiu com o pai de Neymar, Neymar da Silva.

Segundo divulgado pelo colunista Diego Costa, do UOL, a dívida que tem 8 anos está acumulada no valor de R$ 1.631.901,83.

"Você vê, a gente conseguiu ter o Neymar em A Fazenda, era um sonho de muita gente. De maneira indireta está lá, representado pelo Zé Love", comenta Bárbara Saryne. Chico argumenta que o ex-atleta é um forte cotado a vencer a 16ª edição:

Quem votar no Zé Love vai colocar R$ 2 milhões no bolso do Neymar. Torcer pelo Zé Love é torcer pelo Neymar, porque o Love não vai levar nada.

Saryne lembra que um dos argumentos de Sacha, adversário do ex-jogador no game, é que quem deve vencer o programa deve ser quem realmente precisa do dinheiro, dizendo, dessa forma, que ele merece mais do que outros participantes. "Imagina se ele fica sabendo que o prêmio do Zé vai para o Neymar, que já tem muito dinheiro. Sacha ia ficar louco."

Chico lembra que com o valor que Neymar recebe no seu atual time, Al-Hilal, da Arábia Saudita, pouco tempo em campo o atleta consegue receber até mais que o valor devido por Love. "Zé precisa ficar três meses confinado e ganhar para faturar o que Neymar faz em 15 minutos."

