Toca Aí: Rainha do tecnomelody, Viviane Batidão indica sucessos do Norte

Diretamente do Círio de Nazaré, a rainha do tecnomelody incrementa nossa playlist e indica três nomes do Norte que você precisa colocar no seu radinho.

Viviane Batidão já acumula hits que fazem dançar suado — como "Olha Bem Pra Mim" e "Eu te Venero" —, mas agora ela entrega ao TOCA suas maiores referências.

Anote aí! Além de Gaby Amarando e Gang do Eletro, Viviane resgata os hits da banda paraense Fruto Sensual.

Aproveite e ouça a playlist TOCA no Círio: