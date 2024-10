'Mania de Você' recebe reforço no roteiro de autor 'demitido' da Globo

Na noite de segunda-feira (21), Vincent Villari, autor de novelas como "A Lei do Amor" e "Sangue Bom", contou em suas redes sociais que irá integrar o time de roteiristas de "Mania de Você" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Em sua conta no Instagram, Vincent Villari revelou que irá reforçar o time de colaboradores da atual novela das nove da Globo. "Entrei na equipe de roteiristas de Mania de você, esse novelão do meu amigo-irmão João Emanuel Carneiro [...] Sinto como se eu estivesse voltando pra casa!".

Na Globo, Villari foi autor titular das novelas "Sangue Bom" e "A Lei do Amor" ao lado de Maria Adelaide Amaral. Ele começou a participar do time de roteiristas de novelas globais em 1997, quando foi um dos colaboradores do remake de "Anjo Mau".

Essa não será a primeira parceria de João Emanuel Carneiro e Vincent Villari. O roteirista já foi colaborador do autor de "Mania de Você" nas novelas "A Favorita", "Da Cor do Pecado", "Cobras e Lagartos" e "Todas as Flores".

Vincent encerrou seu contrato de exclusividade com a emissora em 2023. Em depoimento em seu canal no Youtube, ele conta que desenvolveu transtorno de ansiedade após a pressão da emissora em virtude da baixa audiência da novela "A Lei do Amor".

"Mania de Você" será o primeiro trabalho de Villari na emissora após o encerramento do contrato. "Não percam esse novelaço!", convidou ele em seu Instagram.