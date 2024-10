Exame toxicológico de Liam Payne revela drogas no organismo do cantor

O exame toxicológico de Liam Payne revelou que cantor tinha cocaína, crack e outras drogas no organismo. As informações são do site TMZ.

O que aconteceu

Liam Payne tinha múltiplas substâncias em seu organismo no momento em que morreu. Uma delas é uma mistura de drogas conhecida como "cocaína rosa", de acordo com resultados iniciais de sua autópsia.

Além de cocaína, crack e metanfetamina também foram encontrados no corpo de Payne, segundo o TMZ. O ABC news ainda reportou que ketamina e ecstasy estavam presentes na corrente sanguínea do cantor.

A polícia teria encontrado outros tipos de drogas no quarto onde Payne estava hospedado. Ainda de acordo com o TMZ, o local tinha uma garrafa de bebida alcoólica, assim como medicações anti-ansiedade.

Liam Payne morreu após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires, Argentina. O gerente do estabelecimento chegou a ligar para a polícia sobre um hóspede "agressivo" no local.