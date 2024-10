Cota publicitária de Ana Maria para BBB supera a de Patricia Poeta; veja

Os programas Mais Você e Encontro seguirão repercutindo o BBB diariamente entre janeiro e abril de 2025. As marcas que querem patrocinar os quadros ligados ao reality, no entanto, terão de desembolsar valores bem diferentes.

No Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga, as marcas que querem se associar ao tradicional Café com o Eliminado do BBB terão de desembolsar no mínimo 11 milhões em 2025. O plano A da proposta comercial, a qual Splash teve acesso, garante 13 ações, 13 visualizações e 13 vinhetas, custando R$ 11.360.345. Já o plano B, com 26 ações, custa R$ 15.750.610.

Já o Encontro, o primeiro programa a repercutir ao vivo o reality na grade da emissora, também tem cifras milionárias, mas menores: a partir de cinco milhões. O plano A da proposta comercial, que envolve 16 ações, custa R$ 8.183.498, enquanto o plano B garante oito ações, oito visualizações e oito vinhetas e custa R$ 5.487.286.

O valor total para as marcas no programa de Ana Maria —R$ 27.110.955— é quase 50% maior que o de Poeta —R$ 13.670.784. Esses valores refletem apenas às cotas de patrocínio extras ligadas ao reality e não engloba outros acordos que os programas matinas da Globo possam ter. Ambos são líderes de audiência em suas faixas de horário, marcando entre 6 e 7 pontos em São Paulo. Cada ponto equivale a 191 mil telespectadores na Grande São Paulo.

Patricia Poeta durante apresentação do Encontro Imagem: Reprodução/TV Globo

Cotas de patrocínio para o BBB 25

Cota Big custa R$ 124.097.814 e permite a presença do anunciante em todos os canais e plataformas envolvidos na cobertura e repercussão do reality. Anunciante tem espaços exclusivos como: Plantão BBB, sete entregas com garantia de patrocínio à Prova de Resistência; presença no Globoplay com segmentação para o público-alvo da marca; estudo Brand Lift Study para compreender o impacto das campanhas; e presença em um quadro mensal com creators repercutindo os acontecimentos do reality show.

A cota Camarote custa R$ 95.108.802. Os anunciantes têm presença no envelopamento do especial das 25 edições do programa e ações de performance e out-of-home (OOH) pensados para acompanhar a jornada do consumidor.

A cota Brother custa R$ 24.540.331. A emissora garante alcance e visibilidade em momentos chave do programa.

Além dos três formatos de cotas principais, a emissora também disponibiliza cotas de cinco segundos. A cota Confronto custa R$ 47.310.710 —o anunciante estará presente em dias de dinâmicas: segunda-feira (Sincerão), quarta-feira (Festa) e domingo (Paredão)— enquanto a cota Decisões custa R$ 47.196.210 e engloba dias decisivos —terça-feira (Eliminação), quinta-feira (Prova do Líder), sexta-feira (Sextou do Líder) e sábado (Prova do Anjo).

Outros formatos, incluindo o patrocínio de provas específicas, também estão disponíveis, conforme já publicado por Splash.