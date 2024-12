Antes de viagem, mulher que não cedeu assento debocha: 'Vou na janelinha'

Jeniffer Castro, que ficou conhecida após viralizar um vídeo no qual se recusa a ceder seu lugar no avião para uma criança, debochou da situação antes de uma nova viagem.

O que aconteceu

Já com 2,4 milhões de seguidores no Instagram, a mais nova influenciadora mostrou os preparos para uma nova viagem de avião. Nos Stories, ela apareceu sentada no chão com uma mala, para atualizar seus 'fãs'.

Já fechando trabalhos e publicidades, Jeniffer Castro debochou ao falar que fará questão de ir na janela novamente. "Bom dia, gente! Já estou aqui na correria arrumando minhas malas, porque hoje eu vou viajar. Já fiz meu check-in, é claro que eu vou na janelinha!", garantiu.

Ainda que esteja se jogando no universo dos influenciadores, Jeniffer revelou que não deixará seu emprego CLT de lado. "Vou continuar trabalhando como bancária, mas também quero aproveitar às oportunidades que estão surgindo da maneira mais natural possível. Vou trabalhar sim com o Instagram e como criadora de conteúdo", contou em entrevista a Vogue Brasil.

Mais do que uma nova carreira, a jovem ainda afirmou que toda a situação lhe trouxe ensinamentos. "Para mim a grande lição que fica é que, independente de qualquer coisa que aconteça, é muito importante se manter firme com a sua opinião. Leve ela até o fim e não se deixe influenciar pela pressão".