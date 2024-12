Como vou ser triste esse ano se... ? Famosos entram em trend de gratidão

Com 2024 chegando ao fim, uma nova trend tomou conta das redes sociais, com o objetivo de lembrar coisas boas que aconteceram no ano. Além de anônimos, a trend também chamou atenção de alguns famosos. Confira quem participou

Larissa Manoela

A atriz incluiu na trend, entre outros momentos, uma viagem a Disney, o carnaval, sua volta ao teatro e o desfile na Paris Fashion Week. "Aqui só tem lugar pra felicidade! Que ano".

Fred Bruno

O novo apresentador do Globo Esporte SP destacou a contratação pela Globo e momentos com a família. "Chegou aquela época do ano que a gente fica mais reflexivo, ainda mais com essa trend que me fez relembrar vários momentos desse ano."

Bianca Andrade

A influenciadora incluiu novos lançamentos de sua marca, terapia, contratos e a ida do filho à escola. "Quando uma mulher decide ter o melhor ano da sua vida, não tem pra ninguém."

Angélica

A apresentadora incluiu em sua trend viagens com a família, uma campanha ao lado da filha Eva, participações em programas e autocuidado. "Entrei pra trend. Que ano especial."

Preta Gil

A famosa fez sua postagem celebrando trabalhos, sua chegada aos 50 anos, lançamento do livro e momentos em família. "Mesmo com toda dificuldade, eu estou muito feliz com tudo o que estou realizando, eu estou muito feliz na minha potência."

Deborah Secco

A atriz celebrou conquistas, como o lançamento de sua marca de biquíni, o anúncio de Bruna Surfistinha 2 e viagens. "Obrigada, 2024."

Gil do Vigor

O ex-BBB citou uma palestra em Harvard, participação nas Olimpíadas como comentarista e o anúncio de sua contratação para o Bate Papo do BBB 25. "Como ser triste com tanto vigor?".

Duda Reis

A atriz fez a trend citando momentos como sua gravidez, expansão da marca de beleza e o sucesso profissional. "Quantos motivos para agradecer."