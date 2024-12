Cariúcha diz como reagiu a golpe de vendedor no RJ: 'Eu sou malandra'

Cariúcha, 41, deu detalhes sobre como reagiu a uma tentativa de golpe na praia do Rio de Janeiro.

O que aconteceu

Durante o Fofocalizando, a apresentadora trouxe o assunto após uma reportagem mostrar uma famosa lesada pelo golpe da maquininha de cartão. A ex-Fazenda afirmou que já havia passado por uma situação parecida, mas foi mais esperta.

Em seu relato, Cariúcha afirmou que um vendedor na praia tentou se aproveitar do fato de estar muito sol — o que dificultaria enxergar a tela da maquininha. "Eu tive lá no Rio de Janeiro, eu tava na praia, fui comprar um biquíni, era 80 reais, aí veio o cara com R$ 800 [na máquina do cartão]. Tava um sol do caramba e ele 'Digita a senha aqui'", contou a apresentadora.

Foi neste momento que a famosa percebeu que poderia ter algo errado. "Só que eu sou malandra, falei 'querido, teu visor tá meio apagado, não tô conseguindo enxergar quantos zeros têm'. Peguei minha toalha, coloquei em cima e falei 'querido, tem 800 reais aqui'".

A apresentadora afirmou que o vendedor tentou se desculpar, mas que ela sabia que ele estava agindo com má-fé. "Não comprei. Ele querendo me roubar. Tudo que vem fácil, vai fácil, Deus não te abençoa. Eu fui pobre e nunca roubei, minha mãe sempre me ensinou a nunca pegar um real de ninguém", disse.