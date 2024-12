Mariana Rios perdeu 30% da audição

Nesta terça-feira, 10, a atriz Mariana Rios participou do programa The Noite com Danilo Gentili, no SBT. Na conversa com o apresentador, Mariana revelou o diagnóstico de Síndrome de Meniére, uma doença autoimune que a levou a perder 30% da audição no ouvido esquerdo.

O primeiro sinal ocorreu depois de um período muito estressante. "Eu estava no trabalho, super estressada, fazendo toda hora a ponte aérea entre Rio de Janeiro e São Paulo, e meu ouvido começou um zumbido sem fim durante esse pico de estresse", lembrou.

Mariana contou que ficou sentindo o zumbido no ouvido por mais ou menos um mês e só procurou um médico quando se sentiu tonta. "Fui ao médico, e ele disse: ‘Você veio tarde. Deveria ter vindo nas primeiras 36 horas. Você perdeu 30% da audição, e não há como reverter’", completou.

A atriz disse que, depois do diagnóstico, reajustou a sua rotina para evitar momentos de muito estresse. Ela disse que precisa dormir pelo menos oito horas por dia e ainda faz meditação.

A Síndrome de Meniére é caracterizada pelo acúmulo de líquido no labirinto, parte da orelha interna responsável pelo equilíbrio e por transmitir os impulsos auditivos.

Estima-se que duas a cada mil pessoas podem apresentar os sintomas da Síndrome de Meniére, que pode apresentar os seguintes sintomas:

- Crise de tontura persistente, por mais de 20 minutos

- Perda auditiva que pode vir acompanhada de um zumbido

- Sensação de ouvido tapado

A doença não tem cura. O tratamento visa o controle, através de diminuição da retenção de líquidos no corpo, evitando sal, por exemplo. Em alguns casos pode ser indicado o uso de diuréticos.