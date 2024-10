Claudia Raia e Jarbas encenam doze personagens em peça: 'É uma maratona'

Claudia Raia e Jarbas Homem de Mello estão de volta a São Paulo com a terceira temporada de "Conserto para Dois, O Musical". A comédia está em cartaz no Teatro Frei Caneca até 24 de novembro, com sessões às sextas, sábados e domingos.

Na peça, Claudia e Jarbas se revezam para contar a história de um casal fictício. "Somos nós dois fazendo 12 personagens, é uma insanidade, é uma maratona que a gente faz em cena", disse Claudia em entrevista a Flávia Alessandra, no evento Viva Bem no Seu Tempo, do UOL.

Além de atuar, Raia também é produtora do espetáculo. "A gente teve que ensaiar um mês de novo para conseguir a precisão, e o aeróbico tem que dobrar porque senão a gente não aguenta de fôlego", completou.

O público também pode esperar momentos de interação com a atriz, que garante uma plateia engajada ao lado do marido, responsável pela direção da peça. "Foi a primeira vez que dirigi Claudia e deu tudo muito certo. Ela é uma atriz que gosta de ser dirigida e da troca que essa dinâmica entre ator e diretor propõe. Isso se reflete no palco, no encantamento do público.", conta Jarbas.

A trama, escrita por Anna Toledo a convite do casal, é completamente brasileira e segue a história de Ângelo Rinaldo, um escritor, e Luna de Palma, uma atriz internacional, que se reencontram em um cruzeiro para a Antártida após a separação, desencadeando reviravoltas inesperadas.

"Claudia e Jarbas são grandes referências para mim no teatro musical", revelou Anna Toledo, que buscou explorar o humor característico de Claudia, inspirado em sua época no TV Pirata.

Nesta nova temporada, os atores também lançaram o álbum do espetáculo, com 10 faixas. "Não é um álbum só de músicas, também tem a parte de texto que une a história. É um álbum de dramaturgia, algo diferente e talvez inédito, que pode abrir portas para outros espetáculos registrarem seu trabalho", explicou o maestro Marconi Araújo, responsável pela direção musical e vocal.

SERVIÇO - "CONSERTO PARA DOIS, O MUSICAL"

Datas: 13 de setembro a 24 de novembro

Horários: Sessões todas as sextas, às 19h; sábados, às 20h e domingos às 18h

Local: Teatro Sabesp Frei Caneca (R. Frei Caneca, 569 - Consolação, São Paulo - SP, 01307-001)

Duração: 100 minutos

Quanto: R$ 22 a R$ 220