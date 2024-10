Liam Payne: como era a casa 'mal-assombrada' onde viveu cantor nos EUA

De Splash, no Rio

Liam Payne, que morreu aos 31 após cair do terceiro andar de um hotel de Buenos Aires, afirmou ter vivido em mansão mal-assombrada.

Localizada na Califórnia, nos Estados Unidos, a casa foi morada do cantor e de sua então namorada, Cheryl Cole, com quem teve um filme, Bear, nascido em 2017. A casa foi comprada por Liam em 2015 e vendida quatro anos depois.

Como era a mansão

A mansão construída em 1991 conta com 3 mil metros quadrados, cinco quartos, uma sala de cinema privado, biblioteca e piscina. Além disso, continha uma bodega de vinhos, um estúdio de gravações em uma casa separada para hóspedes, um spa e centro de meditação.

Imóvel ficou famoso não só pelo desenho imponente, mas também por histórias sobrenaturais. Segundo o tabloide inglês, Liam contou em entrevistas ter vivido experiências sobrenaturais, o que levou a crer que estava em uma casa mal-assombrada. Ele chegou a mencionar que sua mãe foi alertada por uma mulher que o fantasma do antigo dono da mansão ainda rondava o imóvel.

Liam relatou ter visto luzes ascenderem e apagarem sozinhas, além das torneiras abrirem sem explicação. Cheryl Cole confirmou a fala do então namorado e relatou que negou dormir no andar superior da casa enquanto estava gravida. Os dois preferiam dormir na sala de cinema da mansão.

Após se separar de Cheryl em 2018, a casa foi colada a venda por 14 milhões de dólares. Em 2019, porém, a propriedade foi vendida por pouco mais de 10,2 milhões de dólares (mais de R$ 54,4 milhões, segundo a cotação da época) a cantora Halsey.

Conheça a mansão "mal-assombrada" onde viveu Liam Payne Imagem: Divulgação/The Agency

Liam Payne, ex-integrante do One Direction, morreu, aos 31 anos, após cair do terceiro andar de um hotel em Buenos Aires. O cantor despencou de uma altura de aproximadamente 14 metros, sofreu fraturas e teve a morte confirmada por Alberto Crescenti, diretor de serviços de emergência da capital argentina.

A polícia disse em um comunicado que recebeu uma chamada para o hotel CasaSur após ser notificada sobre um "homem agressivo que poderia estar sob efeito de drogas e álcool". Quando a polícia chegou ao local, segundo a Reuters, o gerente do hotel relatou ter ouvido um barulho alto vindo do pátio interno e a polícia descobriu que um homem havia caído da sacada de seu quarto.

Em áudio obtido pelo Ministério da Segurança de Buenos Aires, é possível ouvir um trabalhador pedindo ajuda à polícia. "Quando ele está consciente, ele destrói o quarto inteiro e precisamos que vocês enviem alguém", disse o funcionário, acrescentando que a vida do hóspede estava em risco porque o quarto tinha varanda. "Tem uma varanda e estamos com medo de que faça algo que ponha em risco sua vida".