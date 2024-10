A Fazenda: Gizelly pede desculpa por punição, e peão debocha

Gizelly Bicalho pediu desculpas pela punição em A Fazenda 2024 (RecordTV).

O que aconteceu

Os peões foram punidos por mau uso do microfone e a casa ficou 48 horas sem água encanada. Acreditando ser culpada, Gizelly, antes de dormir, pediu desculpa aos peões.

Gizelly: "Gente, olha, eu não sei se fui eu [quem causou a punição], mas eu acredito que tenha sido eu chorando ali no banheiro. E eu vou tentar fazer...".

Luana: "A gente pega água no balde lá embaixo".

Zaac: "Relaxa, relaxa. Fica em paz. Ninguém vai quebrar o braço e a perna aqui por pegar água lá embaixo".

Assim que Gizelly e Luana seguiram para o quarto, Sidney riu e se levantou. Albert ironizou.

Albert: "Vou dar meu saco para elas lavarem".

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem é o mais odiado após a eliminação de Suelen? Resultado parcial Total de 3335 votos 1,29% Albert Bressan 1,23% Babi Muniz 1,14% Camila Moura 1,14% Fernanda Campos 1,11% Fernando Presto 1,17% Flor Fernandez 1,59% Flora Cruz 1,59% Gui Vieira 1,38% Gilsão 1,32% Gizelly Bicalho 1,17% Juninho Bill 1,23% Júlia Simoura 1,11% Luana Targino 21,53% Sacha Bali 3,27% Sidney Sampaio 3,06% Vanessa Carvalho 25,04% Yuri Bonotto 4,68% Zaac 25,97% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3335 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso