Além de 'Ainda Estou Aqui': 10 filmes brasileiros para assistir na Mostra

Dentro da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo há a Mostra Brasil, com 56 filmes brasileiros. É difícil ver todos, por isso, Splash selecionou 10 filmes brasileiros para você prestar atenção:

Ainda Estou Aqui

Rio de Janeiro, início dos anos 1970. O país enfrenta o endurecimento da ditadura militar. Rubens, Eunice e seus cinco filhos vivem na frente da praia, numa casa de portas abertas para os amigos. Um dia, Rubens Paiva é levado por militares à paisana e desaparece. Eunice —cuja busca pela verdade sobre o destino de seu marido se estenderia por décadas— é obrigada a se reinventar e traçar um novo futuro para si e seus filhos. Baseado no livro biográfico de Marcelo Rubens Paiva.

Exibições:

28/10, 21h10, Espaço Augusta Sala 1

Precisamos falar

"Precisamos falar", dirigido por Pedro Waddington e Rebeca Diniz Imagem: Laura Campanella

Na volta de uma festa, adolescentes de classe média alta agridem uma mulher em situação de rua que dormia em um caixa eletrônico e, sem querer, a matam. As câmeras não permitem identificar os culpados, mas seus pais (dois irmãos e suas esposas) os reconhecem e precisam enfrentar o dilema de denunciá-los ou não à polícia. Baseado no romance "O Jantar", de Herman Koch.

Exibições

25/10, 14h45, CineSystem Frei Caneca 3

Enterre seus mortos

"Enterre seus mortos", de Marco Dutra Imagem: Divulgação

Na pequena cidade de Abalurdes, Edgar Wilson trabalha como recolhedor de animais mortos nas estradas. Junto dele, estão o colega de profissão Tomás, ex-padre excomungado que distribui extrema unção aos seres moribundos, e sua chefe Nete —com quem Edgar tem um relacionamento e um desejo de fugir de Abalurdes. Ao redor deles, o mundo parece dar sinais de que um arrebatamento final se aproxima.

Exibições:

22/10, 21h, Cinemateca Espaço Petrobrás

24/10, 14h45, CineSystem Frei Caneca 2

A Herança

Ao receber a notícia da morte de sua mãe, Thomas retorna ao Brasil com o namorado, Beni, e descobre ser o único herdeiro de uma casa no interior que pertencia a uma avó que nunca chegou a conhecer. Na companhia de Beni, ele visita a propriedade, onde é recebido por duas tias que o tratam como um filho. Enquanto Thomas fica cada vez mais encantado com o lugar, Beni começa a desconfiar que algo maligno se esconde debaixo da fachada de vida tranquila no campo.

Exibições:

28/10, 14h, Cinemateca Sala Grande Otelo

Manas

Marcielle, uma jovem de 13 anos que vive na Ilha do Marajó (PA), começa a entender que o futuro não lhe reserva muitas opções. Encurralada pela resignação da mãe e movida pela idealização da figura da irmã que partiu, ela decide confrontar a engrenagem violenta que rege a sua família e as mulheres da sua comunidade.

Exibições:

19/10, 20h50, Cinesesc

25/10, 15h45, Reserva Cultural - Sala 2

Os Enforcados

O casal Valério e Regina se vê envolvido em dívidas e traições herdadas da família de Valério. Uma noite, eles encontram o plano perfeito. Mas, ao executá-lo, são sugados por uma espiral de violência que parece não ter fim.

Exibições:

20/10, 21h00, Cinesesc

26/10, 17h, Espaço Augusta Sala 2

Baby

Após ser liberado de um centro juvenil, Wellington se vê sem teto em São Paulo. Em um cinema pornô, ele conhece Ronaldo, que o ensina a sobreviver nas ruas. O vínculo entre eles se transforma em um caso turbulento.

Exibições:

24/10, 20h, Cinemateca Espaço Petrobrás

25/10, 17h, Cinesec

Barba Ensopada de Sangue

"Barba Ensopada de Sangue", de Aly Muritiba Imagem: Divulgação

Após a morte do pai, Gabriel parte para a praia da Armação em busca de suas origens. O que ele acaba encontrando é uma trama complexa em torno da figura misteriosa do avô, um esqueleto de baleia e uma cidade que quer enterrar o passado a qualquer custo.

Exibições:

24/10, 20h20, Cinesesc

28/10, 18h50, CineSystem Frei Caneca 2

Virgínia e Adelaide

Virgínia Bicudo, uma mulher negra, foi a primeira psicanalista do país. Adelaide Koch, psicanalista judia, veio para o Brasil fugindo do regime nazista na Alemanha. Elas se conheceram em novembro de 1937 em São Paulo, no exato momento em que Getúlio Vargas decretou o Estado Novo. Médica e paciente por cinco anos, colegas e amigas a vida inteira, duas figuras que enfrentaram o racismo e participaram ativamente da fundação da psicanálise no Brasil.

Exibições:

25/10, 21h50, CineSystem Frei Caneca 1

29/10, 13h30, Espaço Augusta Sala 2

A Vilã das Nove

Recém-separada, Roberta vive com a filha, Nara, e desfruta de uma liberdade que há muito tempo não experimentava. Em uma festa, ela assiste à estreia da novela "A Má Mãe", de um autor consagrado. A atração torna-se um sucesso imediato, mas há algo familiar para Roberta. Ela descobre que a trama da obra é baseada na sua vida. E o pior, ela é a vilã da novela.

Exibições:

23/10, 21h30, Cinemateca Espaço Petrobrás

26/10, 15h, Reserva Cultural - Sala 1