Selton Mello chora após exibição de 'Ainda Estou Aqui' na Mostra de Cinema

Selton Mello não conteve as lágrimas em coletiva de imprensa após a primeira exibição de "Ainda Estou Aqui" no Brasil.

Ele chorou ao falar sobre a oportunidade de interpretar Rubens Paiva no cinema. "Eu sou da geração que foi completamente impactada pelo Feliz Ano Velho. Eu amo o Marcelo [Rubens Paiva], respeito o Marcelo. Nunca imaginaria na vida... Que um dia eu ia fazer o pai do Marcelo. [Voz embargada] Tem sido muito emocionante, gente", contou na coletiva realizada como parte da 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. Selton também chorou ao falar sobre o trabalho com Fernanda Torres, que interpreta Eunice Paiva, esposa de Rubens.

Um reencontro lindo com a Nanda Torres, que eu amo. Que eu respeito, que eu torço. [Começa a chorar] Foi tão bonito. Tão bonito. Selton Mello

Selton se emocionou pela terceira vez falando sobre a própria mãe. "É um filme sobre memória, e a gente tem nesse filme a Fernanda Montenegro com Alzheimer. Foi assim que eu perdi a minha mãe, não há muito tempo. Começa com uma viagem muito pessoal do Waltinho visitando esse lugar que ele viveu, mas aos poucos o filme foi se tornando uma grande viagem interna para todos nós. Vocês me desculpem, mas está muito emocionante viver tudo isso".

O diretor Walter Salles tem uma conexão pessoal com a história. Aos 13 anos, ele conheceu Nalu, irmã de Marcelo Rubens Paiva. Assim, visitas à casa da família eram parte do seu cotidiano na adolescência.

Essa conexão ajudou Fernanda Torres a construir a sua personagem. "Eu sou mais bruta que a Eunice. Walter me ajudava e dizia que faltava sorrir", contou na coletiva.

Eu queria saber o que tinha acontecido com o pai do Marcelo, e fui descobrir que vai muito além. O Walter me chama e, de repente, tem essa responsabilidade. Fernanda Torres

Marcelo Rubens Paiva também falou sobre a experiência de ver sua história virando filme. "Ontem me pararam no metrô e me perguntaram se eu era o cara do filme da Fernanda", riu. E comemorou o sucesso do filme:

Ainda bem que filmes de franquia estão indo mal. Em Veneza, 'Coringa' foi mal. Vai ser Lady Gaga contra Fernanda Torres? Tô feliz que agora é filme bom no cinema. Marcelo Rubens Paiva

A primeira sessão de "Ainda Estou Aqui" no Brasil foi fechada para convidados e imprensa. O filme chega aos cinemas brasileiros no dia 7 de novembro, mas terá três sessões na Mostra de São Paulo — as três já esgotadas:

18/10, às 17h10, no Espaço Augusta (sala 2)

18/10, às 17h20, no Espaço Augusta (sala 1)

19/10, às 21h10, no Espaço Augusta (sala 1)

História da família Paiva e do Brasil

Ao contar a história da família, o filme conta também a história da ditadura militar brasileira. "Primeiro o Walter te põe dentro dessa família e você fala: que pessoas extraordinárias, que sociedade bacana, quero ser amigo dessa gente. De repente ele tira isso de você e você sente, independente do seu credo ou crença política, que aquilo foi um gesto arbitrário. Aquelas pessoas não mereciam, aquela menina de 15 anos não podia ser levada para aquele DOI-CODI", disse Fernanda Torres.

Eu vejo jovens com uma crença da economia liberal, que acham que talvez um pouco de ditadura dê um jeito, um governo forte resolva. Porque a democracia dá trabalho, mesmo. Mas eu tenho certeza que esse jovem não gostaria de viver no país que eu vivia. Talvez esse filme ajude a perceber o porquê. Fernanda Torres

O filme mostra uma ação militar muito mais sutil (e realista) do que outras obras sobre o tema. Walter Salles relembra a gravação de uma cena de revista da polícia na casa da família: "A Fernanda jogou toda a biblioteca no chão para a cena que eles vão até a casa. Mas o Marcelo disse que não era assim, era uma coisa de revistar sem parecer que tinha revistado".

Sobre a Mostra

A 48ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo acontece entre os dias 17 e 30 de outubro de 2024. Fazem parte do circuito diferentes salas de cinemas, espaços culturais e CEUS espalhados pela capital paulista, incluindo exibições gratuitas e ao ar livre.

A seleção deste ano conta com 417 filmes de 82 países. Confira a programação no site da Mostra.A compra de ingressos pode ser feita pelo aplicativo Mostra de Cinema de São Paulo, pelo site Velox Ticket.