Bruna Biancardi se derrete por momento fofo de Neymar com Mavie

Bruna Biancardi, 30, se derreteu por um momento de Neymar Jr., 32, com a filha deles, Mavie, 1.

O que aconteceu

Nesta sexta-feira (11), a modelo compartilhou, nos stories de seu perfil do Instagram, uma foto do jogador de futebol brasileiro com a bebê. Na imagem, pai e filha aparecem aproveitando uma piscina.

No último domingo (06), foi o aniversário de 1 ano da pequena. A família celebrou a data em um resort de luxo na Arábia Saudital.

O local eleito foi o hotel The Red Sea Project e possui diárias que podem checar a R$22.687 mil. Além de Mavie, o atleta é pai de Davi Lucca, 13, do antigo relacionamento com Carol Dantas, e Helena, de 3 meses, com a modelo Amanda Kimberlly, 31.