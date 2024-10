Esposa de Zé Love desabafa sobre A Fazenda: 'Inventaram um Zé agressor'

Luciana Almeida, esposa de Zé Love, participou do Central Splash desta quarta-feira (9) e conversou com Bárbara Saryne e Chico Barney sobre Love em A Fazenda 16 (Record). No confinamento, depois de protagonizar algumas discussões acaloradas, o ex-jogador foi acusado por rivais de ser 'agressor' e 'violento em seu núcleo familiar'.

A parceira do ex-atleta explicou que a repercussão dessas suposições foi difícil para a família fora da casa. "Eles não conhecem o Zé fora do programa e usaram isso como argumento principal para colocar ele na roça."

E foi um tiro no pé, porque esse 'Zé Love agressor' que eles criaram na primeira semana, ele não existe. Mas é muito dolorido para mim, como esposa, meus sogros, meu filho de 8 anos, ter acompanhado essa semana. Não existe essa pessoa que o grupão criou.

Ela conta que participou de programas para dar o seu lado da relação com o ex-jogador. "Depois eu fiquei um pouco ausente, porque mexe muito com o psicológico, a gente não é do mundo da internet."

Mas a verdade sempre vence. Ele voltou da primeira roça, agora tá disputando a prova, vamos ver o que vai acontecer.

Bárbara questionou se Luciana pretende seguir em frente com as 'ameaças' de processo feitas por Zé Love dentro do reality rural. Ele disse que entraria na esfera judicial contra os peões que o acusavam de ser agressivo com sua família.

A empresária explicou que todo as provas para possíveis processos estão reunidas com a equipe jurídica de Love. "A decisão não é minha, nem do advogado, é exclusivamente do Zé. Ele deixou isso claro no reality, que deseja que respondam juridicamente. Então todo o material está pronto, separado, e a gente vai aguardar a saída dele. Ele determinando que sim, a gente vai entrar com o processo."

Ela analisa que com o teor pesado das acusações que recebeu, achou que o esposo não aguentaria continuar no jogo. "Eu achei bastante maduro da parte dele não deixar transparecer isso."

Foi para um lado da família que é uma coisa muito delicada e Zé é muito família. Ele foi uma pessoa que jogou bola, que se divertiu muito quando jogou com o Neymar. Mas depois que a gente se conheceu, ele se tornou muito família. Ele vive para o filho dele, para os pais, para mim, para o irmão e acabou. Então isso atingiu ele muito forte. Achei que ele ia dar uma espanada. Tô admirada que ele está muito firme.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: quem deve escapar da 3ª roça e se tornar fazendeiro? Resultado parcial Total de 8246 votos 32,04% Zé Love 40,04% Cauê 27,92% Zaac Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 8246 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso