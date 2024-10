Daniel Castro: Demissão mostra falta de vontade do SBT com Lucas Guimarães

Mudanças recentes no "Eita Lucas!", do influenciador Lucas Guimarães, deixam no ar o futuro do programa no SBT.

Com estreia adiada três vezes, o programa segue "no mercado" da emissora, segundo o jornalista Daniel Castro. No entanto, o diretor do programa foi oficialmente demitido nesta semana.

É um indicador de que o SBT está com uma intenção zero de estrear esse programa e arriscar Daniel Castro

O jornalista diz que o programa é caro e itinerante. "Tudo, até agora, saiu no bolso do Lucas", explica.

Globo tem plano comercial para BBB 25 exposto

A Globo teve seu plano comercial para o BBB 25 exposto, revelando cotas de patrocínio que chegam a R$ 124 milhões. Daniel Castro explica que as cotas começam nos R$ 6,5 milhões.

A Globo vende tudo. Tem uma cota do shampoo que as pessoas usam. Até o banheiro tem 'naming rights'. Não sobra nada Daniel Castro

O jornalista explica que os participantes do BBB ganham uma pequena participação por serem associados a esses patrocinadores.

Daniel ainda afirma que dificilmente haverá um equilíbrio financeiro entre o que a Globo ganha com o BBB e o prêmio do reality show. "Tem gente que ganha muito pouco dinheiro, como os eliminados da primeira semana".

Os famosos do Camarote têm cachê, explica ele, mas os anônimos ganham mesmo é com a exposição que têm no reality.

