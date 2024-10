Raquel Brito passa a noite hospitalizada e Suelen decide baia pela aliada

No domingo (06), Raquel Brito passou mal durante a prova de fogo de A Fazenda (Record) e preciso ser hospitalizada. Sua companheira de prova, Suelen, preciso decidir por ela quem completaria a baia.

O que aconteceu

Após ser atendida pela equipe médica do programa, Raquel precisor ser encaminhada para um hospital e passou a noite fora do confinamento. "A participante Raquel Brito está bem, mas segue em observação aguardando a realização de novos exames. Ela não volta para a sede esta noite", dizia um comunicado lido pela fazendeira Júlia.

Raquel, que perdeu a prova de fogo para Camila Moura, foi enviada direto para a baia e precisava puxar mais um peão para a berlinda. Como a peoa não estava no reality, Suelen, que foi sua ajudante na disputa, foi escolhida para tomar a decisão pela irmã de Davi. A ex de Vitão escolheu Zaac para dormir junto com o cavalo Colorado.

Agora, na baia estão Raquel e Zé Love que competiram e perderam a prova de fogo; Suelen que foi puxada pelo ex-jogador, e Zaac, puxado pela irmã de Rafael Zulu.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Larissa, quem é o favorito para vencer o reality? Resultado parcial Total de 20930 votos 0,44% Albert Bressan 1,89% Babi Muniz 6,82% Camila Moura 12,24% Cauê Fantin 0,27% Fernanda Campos 0,27% Fernando Presto 4,00% Flor Fernandez 0,10% Flora Cruz 0,13% Gui Vieira 0,48% Gilsão 0,98% Gizelly Bicalho 1,41% Juninho Bill 3,79% Júlia Simoura 0,46% Luana Targino 25,66% Raquel Brito 2,10% Sacha Bali 17,03% Sidney Sampaio 0,18% Suelen Gervásio 4,93% Vanessa Carvalho 2,35% Yuri Bonotto 0,31% Zaac 14,16% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 20930 votos

