Chico: Globo precisa criar uma forma de ter Lo Prete e Bonner toda semana

No Central Splash desta segunda-feira (7), Chico Barney e Bárbara Saryne repercutiram o desempenho de William Bonner e Renata Lo Prete na cobertura das eleições no domingo, 6 de outubro. A parceira entre os apresentadores da Globo foi muito aclamada nas redes sociais.

"Acho que os dois funcionam muito bem juntos", reflete Chico. "Eu vi alguém falando que tinham que arrumar motivo para colocar os dois toda semana falando da rodada do Brasileirão, falando da eliminação do BBB ou da Fazenda."

Bárbara concorda e avalia que a emissora poderia pensar em algum tipo de projeto que seja encabeçado pelos dois. "Tem uma química, dá para perceber um respeito e uma admiração um pelo outro."

A comentarista elogia o preparo da jornalista que se demonstrou muito preparada, sabia responder todas as dúvidas do colega e ainda contextualizar os temas. Para Bárbara, quem assiste e não sabe da informação se sente aprendendo de verdade sobre o assunto. Ao mesmo tempo, ela ressalta que a dupla conseguiu descontrair durante a apresentação, resgatando memes e fazendo brincadeiras:

Teve vários momentos que eles fizeram brincadeiras e foi muito bacana. O Bonner azucrinando a Renata para que ela saísse do telão sendo a direção já tinha pedido porque estavam esperando o resultado da eleição de São Paulo. Fazendo brincadeiras para que ela saísse e tomasse uma bronca de repente, foi muito engraçado. Acho que eles mereciam sim um projeto juntos, é o destaque da eleição.

Chico lembra que existem boatos de que Bonner uma hora sairá da apresentação do Jornal Nacional e que Lo Prete não apresenta mais o Jornal da Globo às sextas-feiras. "Seria muito legal os dois ter um programa semana, trabalha menos, faz uma vez por semana. Os dois são muito bons."

