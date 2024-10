Andrew Garfield conta por que 'foi além' em cena de sexo com Florence Pugh

Andrew Garfield, 41, contou que foi 'um pouco além' em uma cena de sexo com Florence Pugh, 28, para seu novo filme, "Todo Tempo Que Temos", que estreia nos cinemas no final deste mês.

O que aconteceu

O ator explicou que continuou a cena com Florence mesmo após o diretor gritar 'corta'. Na história, eles interpretam a chefe de cozinha Almut e o divorciado Tobias, cuja história de amor é posta à prova quando um deles descobre um câncer avançado.

Segundo Garfield, ele e Florence estavam tão concentrados na dramatização que não escutaram quando a ordem para encerrar foi dada. "A cena foi ficando mais passional à medida que nós a ensaiamos. E nós fomos com tudo, por assim dizer, e acabamos indo um pouco além do que deveríamos, só porque não ouvimos 'corta' e nos pareceu seguro. Foi como se nós estivéssemos telepaticamente dizendo um ao outro: 'Isso definitivamente parece uma tomada mais longa'", relatou, em entrevista ao apresentador Joshua Horowitz.

O ator admitiu que o diretor de fotografia do filme, Stuart Bentley, ficou constrangido com o 'prolongamento' da tomada. "Olhei para cima e, no canto, estavam o Stuart e o nosso operador de câmera. Stuart estava ao lado da câmera, virado para a parede."