Voz da Bíblia, Mister M e até da Copa: lembre por onde Cid Moreira ecoou

A voz era uma marca inconfundível de Cid Moreira, jornalista que morreu nesta quinta-feira (3) aos 97 anos. Ele começou a narrar comerciais na Rádio Difusora Taubaté em 1944, onde ficou por cinco anos.

Em 1949, se mudou para São Paulo e passou a trabalhar na Rádio Bandeirantes e na Propago Publicidade. Por muitos anos, foi a voz das notícias em rádio e televisão. Relembre onde a voz do apresentador ficou famosa.

Voz da Bíblia

Em meados da década de 1990, Cid Moreira começou a gravar os salmos bíblicos. Em 2011, completou a gravação da Bíblia Sagrada na íntegra após seis anos de trabalho.

Os CDs que levavam a voz do apresentador aos fiéis se tornaram um grande sucesso, com milhões de cópias vendidas. Seu objetivo era oferecer acesso aos cegos e analfabetos ao texto religioso.

Num mundo mais moderno, com as plataformas de áudio, ganhou repercussão no ano passado a história de Dona Maria, que ouviu o Salmos 91 na voz do apresentador por quase 500 vezes. Foi o neto dela quem contou o caso no então Twitter.

Ao todo, foram 1.511 minutos de escuta no Spotify. Quando soube, Moreira surpreendeu a mulher com uma mensagem: "O Spotify Brasil me pediu pra gravar esse vídeo agradecendo à sua avó pelos 1.511 minutos que ela passou ouvindo o Salmo 91 narrado por mim. Um beijo pra todo mundo, pra sua avozinha".

Ligação com Mister M

Cid Moreira foi apresentador e locutor de reportagens no Fantástico. Ele trabalhou simultaneamente no programa dominical e no Jornal Nacional por mais de dez anos.

Cid Moreira e Mister M em 2023 no Fantástico Imagem: Globo/Divulgação

Um dos quadros de sucesso do Show da Vida foi protagonizado pelo ilusionista Mister M, narrado pelo jornalista. Com o tempo, era inevitável não associar um ao outro.

"Quando estou no Brasil e as pessoas percebem que sou eu, o Mister M, eles começam a imitar você. Todo mundo associa você ao Mister M no Brasil", disse Val Valentino, intérprete do mágico, em entrevista ao apresentador no ano passado.

'Jabulaaaaaaani'

A voz grave de Cid Moreira também ficou famosa na Copa do Mundo de 2010, quando gravou vinhetas falando o nome da bola oficial no seu jeito típico.

"Quando me chamaram para gravar, eu nem sabia o que era Jabulani. Não imaginava que fosse repercutir tanto. Parece que já está fazendo sucesso na internet também", disse ele, na época, ao jornal Extra.

Gengibre era o segredo

Em entrevista a Amaury Jr., Cid Moreira contou que mascar gengibre, "toda hora", era o segredo para manter a voz sempre calibrada. "Virou mania", disse, mastigando um pedaço da raiz.

O apresentador já tinha experimentado sal marinho e cravo da Índia para cuidar da saúde da voz, mas este último recurso rendeu-lhe uma gengivite.

Foi o gengibre, então, que adotou de vez, inclusive enquanto apresentava o Jornal Nacional. Um dia, ele conta, o pedaço escapou da boca no meio do programa.

"Eu não gostava da minha voz, porque um dia ela estava bem, outro dia não estava, mas agora eu tenho absoluto controle dela", disse o jornalista.'