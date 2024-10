Raquel revela bastidores de Davi no BBB: 'O homem segurou ele'

Durante a segunda-feira (30) na sede de A Fazenda 16 (Record), Raquel Brito revelou detalhes da participação de seu irmão Davi no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

Raquel conversava com Albert e Zé Love quando o assunto surgiu.

Albert exaltou o baiano. "Jogou sozinho."

Zé Love concordou. "Carregou [o programa]."

Raquel contou sobre o dia em que o baiano quase desistiu do programa. "Ele carregou o programa nas costas. No dia que ele quase desistiu, eu tinha acabado de chegar do carnaval. Quando sentei na cama, o celular tocou. Era o pessoal de lá. 'Arruma suas coisas, qualquer coisa a gente manda a passagem e você vem.'

Rapidinho, o homem [Boninho] chegou lá, conversou com Davi, acalmou ele para não desistir e segurou ele... Porque senão, o programa ia embora na mesma hora. Raquel Brito

Campeão do BBB 24, Davi ameaçou desistir do programa e chegou a tentar apertar o botão. O baiano, contudo, voltou atrás na decisão após ser chamado ao confessionário.

A Fazenda 2024 - enquete UOL: após eliminação de Vivi Fernandez, quem é o mais odiado do reality? Resultado parcial Total de 5843 votos 0,72% Albert Bressan 0,75% Babi Muniz 0,72% Camila Moura 0,92% Cauê Fantin 0,77% Fernanda Campos 1,81% Fernando Presto 4,62% Flor Fernandez 1,25% Flora Cruz 0,74% Gui Vieira 0,75% Gilson de Oliveira 2,34% Gizelly Bicalho 0,72% Juninho Bill 0,74% Júlia Simoura 0,74% Luana Targino 1,01% Larissa Tomásia 11,76% Raquel Brito 6,44% Sacha Bali 0,74% Sidney Sampaio 18,89% Suelen Gervásio 1,30% Vanessa Carvalho 11,81% Yuri Bonotto 0,72% Zaac 29,74% Zé Love Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 5843 votos

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney, Bárbara Saryne e Lucas Pasin

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Kerline Cardoso