Com exposição de gravidez, Bia Miranda e Gato Preto criam o 'Chá Concepção'

Bia Miranda e seu ex-namorado, Gato Preto, deram um "show de exposição" neste fim de semana.

O casal anunciou o término, novas relações românticas e até a gravidez em um pequeno intervalo de horas. "Que nível. Fica a vida particular inteira exposta nas redes sociais. Por que não resolvem essas coisas no particular?", questiona Leão Lobo.

Yas Fiorelo afirma que a ex-Fazenda foi rápida para anunciar a gravidez que atualmente tem entre uma e três semanas. "Mona, pera aí", afirmou. "Na minha concepção, espera fazer três meses para contar. Até os três meses, muita coisa pode acontecer".

As pessoas mal engravidam e já postam. Daqui a pouco, vamos ter chá concepção (...), vão anunciar que vão transar Yas Fiorelo

Exposição exacerbada é esquisita

Yas acredita que as pessoas podem fazer o que quiserem, mas acabam expondo até filhos que nem nasceram. "E envolvem uma criança que vai crescer e saber que foi exposta sem querer", afirma. "É muito esquisito".

Leão diz que a vida de Bia é "absurda" e envolta de muitas polêmicas. "Me parece baixaria", avalia. "É muito feio e muito triste (?) O mundo rolando com tanta coisa séria acontecendo, três guerras, e essas pessoas vivendo nesse mundinho".

