Cantora brasileira assume namoro com ator de 'As Branquelas'; saiba quem é

Marlon Wayans, 52, está namorando uma brasileira: a cantora Ruby. A artista de 28 anos, que nasceu em Belo Horizonte, postou um vídeo trocando beijos com o ator, famoso por filmes como "As Branquelas".

Entenda

Ruby está em Los Angeles, aonde o comediante mora, e falou um pouco sobre sua relação em conversa com os seguidores no Instagram — que já são 40 mil.

Apesar de não entrar em detalhes sobre o início da relação, ela admitiu inclusive que pensa em se mudar para a cidade norte-americana.

"É uma possibilidade, principalmente porque meu futuro marido mora aqui, né? Mas assim, tá muito recente, né, calma. Tem muitas possibilidades", detalhou a cantora, que disse estar pedindo conselhos para Marlon sobre os próximos passos em sua carreira musical.

Questionada se seu namorado era o ator de "As Branquelas" — que foi reconhecido por fãs no vídeo postado por ela — Ruby falou sobre como é namorar com um famoso.

"Sim, gente, sim, não só desse filme mas de outros que fizeram muito sucesso aí no Brasil. Loucura, né? Assisti a esse filme e agora namoro com o cara, que loucura, doideira" , completou.

Marlon é conhecido por seus trabalhos em parceria com o irmão, Shawn Wayans, com quem estrelou a série "Dupla do Barulho" e os filmes "Todo Mundo em Pânico" e "Todo Mundo em Pânico 2", além de " As Branquelas".